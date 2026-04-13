Stretto di Hormuz, cos'è e perché anche Trump ha imposto il blocco navale: come funziona, tutte le criticità

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il blocco navale imposto da Trump nello Stretto di Hormuz è entrato in vigore. Dopo il fallimento dei negoziati in Pakistan tra Usa e Iran, la Casa Bianca ha deciso di adottare una nuova strategia per mettere pressione al regime iraniano. L’idea è quella di fermare anche le navi iraniane, chiudendo del tutto il passaggio.

Blocco di Hormuz, le minacce di Trump su Truth

Su Truth, Donald Trump ha ribadito che il passaggio dallo Stretto di Hormuz verrà impedito anche alle navi iraniane e a quelle che, pagando, ricevono un’autorizzazione per passare. “Se una qualsiasi delle ‘navi veloci’ dovesse avvicinarsi anche solo lontanamente al nostro blocco, verrà immediatamente eliminata”, ha scritto sul social Donald Trump.

Il presidente americano ha così voluto ribadire che la marina americana non farà sconti e bloccherà tutte le navi che si avvicinano a Hormuz. Il metodo usato, ha messo in guardia Trump, sarà “lo stesso usato per fermare le navi dei narcotrafficanti: rapido e brutale”.

ANSA

Stretto di Hormuz, cos’è il blocco navale

Gli Stati Uniti hanno avviato un blocco navale nello Stretto di Hormuz contro l’Iran, segnando un’escalation significativa del conflitto dopo il fallimento dei negoziati. Inizialmente annunciato in modo molto ampio, il blocco è stato poi limitato alle navi dirette da e verso porti iraniani, per evitare di colpire il traffico internazionale. Si tratta di una misura di guerra economica volta a indebolire l’Iran.

Tuttavia, secondo il diritto internazionale, un blocco è legittimo solo se rispetta condizioni precise, tra cui non ostacolare il traffico neutrale né chiudere uno stretto internazionale come Hormuz. Non a caso, gli Usa hanno spiegato di voler fermare solo i collegamenti con i porti iraniani, anche se nella pratica la distinzione tra le navi dirette verso l’Iran e quelle dirette verso altri Paesi non è semplice.

La strategia americana è basata principalmente sull’uso di satelliti per individuare le navi e intercettarle nel Golfo dell’Oman. Tuttavia, fermare e ispezionare una nave in mare aperto è considerato un atto ostile e, in molti casi, un atto di guerra, soprattutto se riguarda imbarcazioni di Paesi terzi.

Blocco dello Stretto di Hormuz, le incognite

L’incognita principale riguarda la posizione della Cina, che può contare su stretti rapporti economici con l’Iran per la fornitura delle materie prime. Con il blocco del passaggio da Hormuz, Washington ha intenzione di mettere pressione anche su Pechino, che a sua volta potrebbe chiedere all’Iran di tornare al tavolo delle trattative e cercare un accordo.

Tuttavia, se la Cina dovesse decidere di dotare le proprie navi di una scorta armata si rischierebbe una pericolosa escalation con le due potenze coinvolte direttamente.

Inoltre, l’altro obiettivo americano è quello di tagliare risorse economiche al regime iraniano, che con l’aumento del prezzo del petrolio sta incassando molto di più. Senza contare l’ammontare dei pedaggi, pagati in Bitcoin, chiesti dagli iraniani per permettere il passaggio delle navi.

Hormuz, la posizione dell’Onu sul blocco

Nessun Paese ha il diritto di impedire legalmente la navigazione nello Stretto di Hormuz.

Lo ha ribadito il capo dell’agenzia marittima delle Nazioni Unite, spiegando che, secondo il diritto internazionale, deve essere sempre garantito il diritto di passaggio innocente e la libertà di navigazione negli stretti utilizzati per il transito internazionale.

Il segretario generale dell’Organizzazione Marittima Internazionale, Arsenio Dominguez, lo ha affermato durante una conferenza stampa. Ha inoltre ridimensionato l’impatto del blocco annunciato dal presidente statunitense Donald Trump, osservando che il numero di navi in transito è già molto limitato e che un’ulteriore restrizione non cambierebbe significativamente la situazione.