Stretto di Hormuz, farmaci a rischio con la crisi: si teme per paracetamolo, antibiotici e antidiabetici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Se la chiusura dello Stretto di Hormuz, causata dalla guerra in Iran, dovesse prolungarsi, in qualche mese l’Europa potrebbe dover far fronte a carenze di farmaci come paracetamolo, antibiotici e antidiabetici, ma anche di farmaci oncologici, la cui produzione è legata ai precursori petrolchimici che giungono dal Golfo e passano per lo Stretto.

Guerra e blocco dello Stretto di Hormuz: farmaci a rischio

“La guerra in Iran sta determinando il terzo shock in quattro anni, dopo Ucraina e crisi del Mar Rosso, che colpisce simultaneamente logistica, energia e i costi di tutti i fattori di produzione”, ha dichiarato il presidente di Farmindustria, Marcello Cattani, intervenendo all’evento “Innovazione, investimenti, competenze”, organizzato in occasione della Giornata del Made in Italy.

“Stiamo già osservando – ha aggiunto – un aumento dei costi legati agli ingredienti attivi. Il range è stimato tra il 20 e il 60 per cento nei casi peggiori. A cui si aggiungono i rincari su alluminio (più 20 per cento), sulle plastiche e il pvc (tra il 20 e il 35 per cento). In un sistema di prezzi amministrati, questi costi ricadono interamente sulle aziende e mettono a rischio la sostenibilità della produzione farmaceutica“.

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Cattani ha riferito che se la guerra dovesse protrarsi per mesi, il settore della farmaceutica vedrebbe un’impennata di costi. Non solo, avrebbe problemi anche di approvvigionamento.

“Le carenze – ha spiegato – sono legate a due temi: l’insostenibilità industriale dei costi e l’indisponibilità di talune materie prime, a partire dagli ingredienti attivi. Il rischio è reale”.

Lo scenario è ancor meno rassicurante per via del fatto che gli Usa stanno agendo con intraprendenza politica; hanno cioè adottato il principio della Most Favored Nation (MFN), “in base al quale il prezzo più basso di un farmaco in un panel di Nazioni avanzate diventa riferimento per il costo di quel medicinale negli Usa”, ha detto sempre Cattani.

“Questa clausola – ha osservato il numero uno di Farmindustria – rappresenta un vero punto di svolta per l’equilibrio globale dell’innovazione e per la capacità dell’Ue e dell’Italia di garantire accesso alle terapie e di mantenere la competitività per l’industria”.

Cattani: “Europa perde terreno”

Cattani ha anche spiegato che c’è poi il problema della dipendenza da Cina e India per i principi attivi più comuni (per un totale del 74%) e per altre materie prime, packaging e imballaggi.

“Basti pensare che ormai molti dei nuovi farmaci oncologici hanno origine in Cina e che il 30% degli studi clinici globali viene avviato in Cina”, ha sottolineato.

“Si tratta – ha evidenziato sempre Cattani – di fenomeni destinati a durare. Mentre Usa, Cina, Emirati Arabi, Singapore e Arabia Saudita hanno puntato sull’innovazione e corrono velocemente per attrarre investimenti – 2.000 miliardi di dollari nel mondo in ricerca e sviluppo nei prossimi 5 anni – competenze e tecnologia, l‘Europa continua a perdere terreno, spesso con provvedimenti antistorici che riducono la proprietà intellettuale e aumentano i costi per l’industria farmaceutica. Ora più che mai è necessario un approccio strategico”.

Il ministro Urso: “Dipendiamo troppo dagli altri attori”

“Bisogna garantire l’autonomia strategica del continente europeo nell’approvvigionamento delle materie prime, in questo caso dei principi attivi, che sono l’elemento base dell’Industria farmaceutica e in cui dipendiamo troppo dagli altri attori, soprattutto dagli attori asiatici, per una percentuale di circa il 74%”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

“Questa dipendenza – ha detto il ministro – ci mette a rischio nei momenti di shock di approvvigionamento come era già accaduto durante la pandemia Covid. Questo mette a rischio la capacità produttiva del nostro Paese, delle nostre industrie farmaceutiche e quindi la salute dei nostri cittadini”.

“Chiediamo – ha concluso – che l’Europa sviluppi una politica industriale e produttiva che garantisca che si riduca nel tempo la dipendenza da altri attori”.