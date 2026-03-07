Stretto di Hormuz, l'Iran conferma che è aperto ma avvisa Usa e Israele che colpirà le loro navi

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

L’Iran ha fatto chiarezza sullo stato dello Stretto di Hormuz, crocevia fondamentale per l’economia globale e snodo diventato centrale dopo l’attacco dell’asse Stati Uniti-Israele e la risposta di Teheran. Le forze armate iraniane hanno fatto sapere che lo Stretto non verrà chiuso ma anche che le navi Usa e israeliane che proveranno ad attraversarlo verranno colpite.

Stretto di Hormuz aperto, la conferma dell’Iran

Tiene banco il tema dello Stretto di Hormuz nel pieno delle ostilità tra Usa-Israele e Iran. Da Teheran hanno fatto chiarezza sullo stato attuale dello Stretto che è e resterà aperto ma dal quale non potranno passare navi americane o israeliane. Se ciò dovesse accadere, esse verranno colpite, come ha spiegato un portavoce iraniano.

Da giorni si discute sulla chiusura formale o sostanziale di questo snodo cruciale. Pur non essendo stato ufficialmente chiuso, la circolazione era stata di fatti azzerata con un traffico navale che si era quasi completamente interrotto per effetto della guerra. Ora da Teheran arriva la nota ufficiale che contiene però anche un monito agli altri Paesi.

“Colpiremo le navi di Usa e Israele”

“Controlliamo lo Stretto di Hormuz, ma non lo chiuderemo e tutte le navi potranno attraversarlo. Tuttavia, quelle degli Stati Uniti e di Israele saranno prese di mira dalle forze armate iraniane. E l’Iran non può fornire alcuna garanzia sulla sicurezza delle navi di tutti i Paesi e, se dovessero attraversare lo Stretto, la responsabilità di qualsiasi incidente sarà loro, a causa della situazione di guerra”. Queste le parole di Abolfazl Shekarchi, portavoce delle forze armate iraniane.

L’intervento arriva dopo giorni di tensione nei quali lo Stretto di Hormuz era stato al centro delle discussioni. La missione iraniana alle Nazioni Unite aveva sottolineato come “l’affermazione che l’Iran avesse chiuso lo Stretto di Hormuz fosse infondata e assurda“. Teheran aveva ribadito come fosse rimasta “fedele al diritto internazionale e alla libertà di navigazione” e come fossero stati gli Stati Uniti “ad aver messo a repentaglio la sicurezza marittima”.

Pur non venendo chiuso ufficialmente per ragioni giuridiche, legali e assicurative, lo Stretto era stato sostanzialmente chiuso per circa il 90% del traffico. Per diversi giorni mezzo migliaio di navi sono rimaste ferme tra Golfo Persico e Golfo di Oman e non hanno potuto attraversarlo, un sostanziale blocco inedito per tempistiche e modalità

Perché lo Stretto è così importante

Bloomberg aveva parlato di “pausa temporanea quasi completa del traffico” mentre l’Unione europea aveva definito la situazione “estremamente preoccupante“. Un’escalation che si era complicata anche con l’ufficializzazione da parte del settore marittimo internazionale dello Stretto di Hormuz, del Golfo di Oman e del Golfo Persico come “aree di operazioni belliche“, dando in questo modo ulteriore potere nelle mani iraniane.

Teheran ha infatti minacciato la chiusura, una mossa questa che avrebbe potuto danneggiare gravemente l’economia globale in quanto dallo Stretto transita una cruciale porzione della produzione mondiale di petrolio e gas (Hormuz è ottavo al mondo per numero di transiti).

Lo Stretto di Hormuz divide la penisola arabica dalle coste dell’Iran, e lega il Golfo di Oman con il Golfo Persico ad ovest. Inoltre, collega la Repubblica islamica agli Emirati Arabi Uniti e all’Oman e si trova dunque in una posizione che è stata definita vulnerabile: a nord la costa è controllata dall’Iran e tocca anche Oman ed Emirati Arabi. Deve, infine, il suo nome all’isola di Hormuz che si trova sul lato ovest del braccio di mare che è lungo circa 60 km e largo 30.