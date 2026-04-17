Stretto di Hormuz riaperto dall'Iran fa crollare il prezzo del petrolio, ma il blocco di Trump resta in vigore

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Lo Stretto di Hormuz riapre al traffico marittimo fino alla scadenza della tregua, il 21 aprile: l’annuncio è arrivato dal ministro degli Esteri iraniano Seyed Abbas Araghchi, che ha collegato la decisione al cessate il fuoco in Libano. Il transito sarà consentito solo alle navi civili e dietro autorizzazione della Marina dell’Iran. Donald Trump esulta e rivendica il successo. Il prezzo del petrolio ha reagito con un immediato crollo del -11%: i futures a giugno del Brent segnano -9,7% a 89,3 dollari al barile mentre il Wti cala dell’11% a 84,2 dollari. Ma Trump annuncia che il blocco navale rimarrà pienamente in vigore “nei confronti dell’Iran”.

Donald Trump sullo Stretto di Hormuz

“Lo Stretto di Hormuz è completamente aperto, operativo e pronto per il pieno transito. Tuttavia, il blocco navale rimarrà pienamente in vigore ed efficace esclusivamente nei confronti dell’Iran, finché la nostra transazione con l’Iran non sarà completata al 100%”. Così ha affermato Donald Trump sul suo social Truth.

La conferma di un passo in avanti in merito al braccio di ferro sullo Stretto di Hormuz è arrivata anche dal ministro degli esteri iraniano.

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Così ha scritto Seyed Abbas Araghchi su X: “In linea con il cessate il fuoco in Libano, il passaggio per tutte le navi commerciali attraverso lo stretto di Hormuz è dichiarato completamente aperto per il periodo residuo del cessate il fuoco sulla rotta coordinata come già annunciata dall’organizzazione Porti e organizzazione marittima della repubblica Islamica dell’Iran”.

Riaperto lo Stretto di Hormuz: le condizioni

Per passare nello Stretto di Hormuz servirà il via libera dei Pasdaran e non sarà consentito il transito alle navi militari. Il chiarimento è arrivato sempre da Seyed Abbas Araghchi, tramitela tv di Stato iraniana. Le navi civili dovranno transitare esclusivamente lungo la rotta designata dalle autorità iraniane.

Prezzo del petrolio e reazione della Borsa

Come detto, il prezzo del petrolio è immediatamente crollato. Ma anche le Borse hanno reagito positivamente, soprattutto per quanto riguarda le aziende energivore. Dopo l’annuncio l’indice italiano Ftse Mib ha segnato il +1,80%. In rialzo anche Wall Street. L’S&P 500, il più importante indice azionario statunitense, ha sfondato il tetto dei suoi massimi, trascinando al rialzo gli Etf correlati.

Hormuz, le reazioni dei Volenterosi

Dalla conferenza di Parigi sulla navigazione marittima nello Stretto di Hormuz sono subito arrivati i commenti dei capi di stato e di governo, i cosiddetti “Volenterosi”.

Giorgia Meloni ha dichiarato che “riaprire Hormuz significa far fronte alle criticità e costruire un elemento essenziale per qualsiasi soluzione del conflitto mediorientale”.

“L’Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione proprie unità navali sulla base di un’autorizzazione parlamentare per quelle che sono le nostre regole costituzionali. È un impegno in linea con le missioni Aspides e Atalanta”, ha aggiunto la premier italiana.

Così ha commentato Emmanuel Macron: “Siamo lieti di constatare il cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti, accogliamo positivamente l’annuncio della riapertura deciso da parte dell’Iran come conseguenza del cessate il fuoco anche in Libano. Questo fa portare avanti la diplomazia e legittima ancora di più la riunione di oggi. Chiediamo tutti l’apertura completa e immediata, da tutte le parti, dello Stretto di Hormuz e il rispetto del diritto del mare: la libertà di circolazione deve essere completa e non sottoposta a pedaggi”.

Così il britannico Keir Starmer: “Accogliamo positivamente l’annuncio” dell’Iran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz, ma “abbiamo bisogno di accertarci che questo accordo sia durevole e funzionale. Siamo molto chiari: la missione che abbiamo predisposto è difensiva e segue il cessate il fuoco”. E ancora: “Lo Stretto deve essere riaperto e senza pedaggi, il mondo intero ha bisogno di una soluzione”.