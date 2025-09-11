Striscia la Notizia fuori dai palinsesti di Canale 5, in bilico il futuro di Antonio Ricci e 150 collaboratori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Con la fine dell’estate, Striscia la Notizia sembra aver perso il suo posizionamento nei palinsesti. Già in bilico su Canale 5, sembra sfumare anche l’ipotesi della prima serata su Italia 1. Circa 150 persone rischiano di perdere il lavoro e non è ancora chiaro come proseguirà la stagione.

Addio a Striscia la Notizia

Berlusconi vuole cambiare e rinnovare Mediaset. Tra le tante operazioni svolte, c’è anche il riposizionamento di Striscia la Notizia. Diverse le ipotesi per il palinsesto. Il Tg satirico doveva tornare in televisione a novembre, forse su un altro canale o in un’altra fascia oraria, ma ora tutte queste possibilità sembrano sfumate.

Si rincorrono infatti le ipotesi di un addio definitivo al programma. Secondo quanto si apprende, sembra che Striscia la Notizia non sia più presente nei palinsesti e che non siano state vagliate risoluzioni alternative valide.

ANSA In foto Antonio Ricci

Si attende una conferma ufficiale da parte di Berlusconi o di Antonio Ricci, ma è chiaro che gli ascolti bassi delle ultime stagioni non mettono il Tg satirico in una buona posizione per contrattare una prima serata o lo spostamento su un altro canale.

La Ruota della Fortuna batte tutti

A dare il colpo definitivo a Striscia la Notizia sembrerebbe essere stata la fortuna del programma La Ruota della Fortuna condotto da Gerry Scotti. L’opportunità di portare la Ruota su Canale 5 è stata molto apprezzata tanto dal pubblico quanto da chi inserisce le pubblicità nella fascia oraria più vista.

Per questo Publitalia, Fascino ed Endemol sembrano soddisfatti dei risultati della Ruota della Fortuna, con share anche oltre il 20%. Striscia la Notizia era crollata al 12-13%. E se si deve scegliere dove piazzare gli spazi pubblicitari, lo si fa all’interno di un programma che funziona.

C’è poi anche il conflitto di interessi di Endemol, che produce La Ruota della Fortuna insieme a RTI. I dirigenti, secondo quanto raccontato da diverse ricostruzioni online, si sarebbero sollevati contro la decisione di riconfermare Striscia la Notizia a novembre. La notizia era diventata pubblica dopo le parole di Gimmy Ghione che, in un incontro a La Spezia, aveva dichiarato che Striscia la Notizia sarebbe ritornata in onda a novembre. Ma niente era ancora stato deciso.

150 persone a rischio

Non si tratta soltanto di confermare o non confermare un programma che va in onda da quasi quarant’anni e che ha prodotto una serie di inchieste che hanno fatto la storia dell’Italia. Ci sono anche 150 lavoratori in bilico che non sanno cosa devono fare.

Non sanno se saranno riconfermati e quindi non possono neanche cercare una nuova attività lavorativa. La data di ritorno di Striscia la Notizia in televisione era fissata per novembre, ma ancora non è chiaro in che modalità, in quale fascia oraria, se sarà quotidiano o se sarà effettivamente cancellato per la stagione.