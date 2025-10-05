Striscia la Notizia non è stata cancellata ma diventa settimanale, quando torna il tg satirico Mediaset

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo 36 anni, Striscia la Notizia cambia pelle: il tg satirico di Antonio Ricci diventa un appuntamento settimanale in prima serata su Canale 5, abbandonando definitivamente lo storico spazio dell’access prime time, subito dopo il Tg5. La decisione arriva in seguito agli ascolti record de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti, che nella fascia pre-serale ha superato costantemente Affari Tuoi con Stefano De Martino.

Striscia la Notizia una volta a settimana

A confermare la notizia è stato Renato Franco sul Corriere della Sera, che parla di una vera e propria svolta per uno dei programmi più longevi della televisione italiana.

È la fine di un’epoca: dal 1988 Striscia la Notizia è stato un appuntamento fisso per milioni di telespettatori italiani, un rituale serale fatto di veline, inviati, satira politica e inchieste. Ma i palinsesti, come i tempi, cambiano.

Il successo de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti ha convinto Pier Silvio Berlusconi e i vertici Mediaset a non spostare più lo “zio d’Italia” e a ridisegnare completamente l’architettura del prime time di Canale 5.

Secondo quanto riportato, la nuova Striscia la Notizia sarà più lunga, con servizi estesi, inchieste articolate e contenuti d’approfondimento, ma concentrata in un unico appuntamento settimanale.

Quando torna Striscia la Notizia nel 2025

L’esordio della nuova edizione è previsto per metà novembre 2025, anche se il giorno preciso non è ancora stato ufficializzato. Mediaset valuterà attentamente il posizionamento in palinsesto, tenendo conto delle fiction Rai e degli altri programmi di punta della concorrenza.

Già mesi fa Pier Silvio Berlusconi aveva anticipato una trasformazione profonda nel palinsesto di Canale 5, svelando che la programmazione estiva era solo il primo passo di un lavoro di evoluzione della rete.

Da quotidiano a settimanale

Il passaggio da trasmissione quotidiana a settimanale non è soltanto un cambio di palinsesto, ma una svolta culturale.

Dopo quasi quattro decenni, Striscia la Notizia cessa di essere la voce serale costante della satira televisiva per trasformarsi in un evento speciale, più simile a un magazine d’inchiesta in chiave ironica.