Striscia la Notizia rischia, Berlusconi fa tremare Ricci ma blinda Gf, Isola dei Famosi e Ruota della Fortuna

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Durante l’incontro con la stampa a Cologno Monzese per presentare i palinsesti Mediaset della nuova stagione televisiva, l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi ha delineato le strategie future di Canale 5, introducendo clamorosi dubbi sul futuro di Striscia la Notizia. Se da un lato l’editore ha blindato il Grande Fratello, annunciato una rivoluzione per L’Isola dei Famosi e confermato il successo de La Ruota della Fortuna, dall’altro ha ammesso che la storica creatura di Antonio Ricci è attualmente oggetto di profonde riflessioni e valutazioni interne.

Il futuro di Striscia la Notizia e Antonio Ricci: Mediaset valuta alternative

La dichiarazione più sorprendente ha riguardato l’access prime time di Canale 5, la fascia storicamente dominata dal tg satirico più longevo d’Italia.

Pier Silvio Berlusconi non ha nascosto che l’azienda sta guardando oltre: “Riguardo al futuro di Striscia e Ricci stiamo valutando e ragionando, non ho informazioni da dare”.

A far tremare la storica trasmissione sono le grandi manovre sui quiz del passato: Berlusconi ha spiegato che, dopo la scommessa vinta due anni fa con il ritorno de La Ruota della Fortuna (che di fatto ha cancellato proprio Striscia dai palinsesti della scorsa stagione), la strategia si sta concentrando sul recupero di altri grandi classici come Passaparola e Ok il prezzo è giusto.

L’idea di Mediaset è testare questi format per capire se possano trasformarsi in futuri preserali o, come ammesso dallo stesso Berlusconi, in vere e proprie alternative strutturali a Striscia la Notizia per rinfrescare l’offerta della rete ammiraglia.

Grande Fratello Vip confermatissimo: doppia edizione nel palinsesto

Se l’access prime time traballa, la prima serata di Canale 5 trova le sue certezze nel reality show per eccellenza: Pier Silvio Berlusconi ha confermato la totale centralità del Grande Fratello Vip all’interno del palinsesto autunnale, blindando l’intera squadra di produzione e i volti del programma.

“La squadra è confermata e ci piace molto, sarà Vip, pronti via a settembre e sarà una stagione classica”, ha evidenziato.

Il Gf si attesta come una costante fondamentale dell’offerta Mediaset sia per l’enorme volume produttivo sia per i riscontri commerciali: proprio per questo, i vertici di Mediaset non escludono un clamoroso raddoppio. Se le necessità di palinsesto lo richiederanno, il programma potrebbe essere riproposto con una seconda edizione consecutiva nel corso della primavera.

La rivoluzione dell’Isola dei Famosi: arriva Selvaggia Lucarelli

Grandi manovre in vista anche per L’Isola dei Famosi, che si prepara a tornare sul piccolo schermo in modo totalmente rinnovato sia nei meccanismi sia nella conduzione.

Berlusconi ha annunciato un cambio di rotta netto per ottimizzare le performance del format: “Abbiamo cambiato formula, proviamo una strada nuova, diciamo più efficiente, con una conduzione nuova per provare a innovare anche da quel punto di vista”.

L’asso è Selvaggia Lucarelli, annunciata ormai da settimane come conduttrice della nuova edizione: avrebbe siglato un contratto di collaborazione ad ampio raggio con il Biscione, pertanto tornerà anche nel ruolo di opinionista proprio al Grande Fratello Vip.

Sulla data di messa in onda dell’Isola, tuttavia, nessuno si è ancora sbilanciato: il debutto ufficiale dovrebbe avvenire in una finestra temporale compresa tra la fine del 2026 e i primi mesi del 2027.