Striscia la Notizia su Canale 5 il 22 gennaio dopo 8 mesi, Mediaset "sblocca" Greggio e Iacchetti per 5 serate

Dopo quasi otto mesi di stop, Striscia la Notizia rientra nel palinsesto di Canale 5 dal 22 gennaio con cinque appuntamenti in prima serata. Mediaset affida la conduzione a Greggio e Iacchetti, segnando un ritorno dopo l’uscita dall’access prime time e i mesi di incertezza legati agli ascolti e al riposizionamento editoriale.

Il ritorno in prime time di Striscia la Notizia

Dopo l’ultima puntata andata in onda il 7 giugno 2025, Striscia la Notizia rientra su Canale 5 con una formula inedita pensata per il prime time. L’esordio è fissato a giovedì 22 gennaio, per cinque serate consecutive collocate dopo La Ruota della Fortuna, in una fascia oraria completamente diversa rispetto alla tradizionale collocazione dell’access prime time.

Alla guida del programma tornano Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, coppia storica del tg satirico ideato da Antonio Ricci, chiamati a rilanciare il format in una veste studiata appositamente per il pubblico serale.

La scelta arriva dopo la definitiva uscita dall’access prime time, fascia ormai occupata stabilmente dal gioco condotto da Gerry Scotti, che ha registrato risultati di share nettamente superiori rispetto alle ultime stagioni di Striscia, spingendo Mediaset a una revisione complessiva dell’offerta.

Le tensioni Ricci-Berlusconi

Negli ultimi anni il futuro del programma è stato segnato da un confronto interno tra Antonio Ricci e l’editore Pier Silvio Berlusconi, incentrato sul riposizionamento del titolo e sulla necessità di rinnovare i palinsesti della rete ammiraglia.

Le difficoltà negli ascolti e il successo di nuovi prodotti hanno progressivamente ridotto lo spazio per Striscia, portando a parlare di ipotesi di sospensione, spostamento o chiusura temporanea.

L’incertezza aveva coinvolto anche l’organico storico del programma, con circa 150 collaboratori in attesa di indicazioni. La decisione di Mediaset di concedere cinque prime serate sembra quindi una soluzione intermedia: Striscia resta nel perimetro editoriale della rete, ma fuori dalla programmazione quotidiana che ne aveva definito l’identità per oltre trent’anni.

La sfida degli ascolti la serata del debutto

Il debutto del 22 gennaio cade in una serata particolarmente affollata, con una concorrenza forte sia sulle reti generaliste sia sulle piattaforme pay. Fiction di punta, talk show consolidati e grandi eventi sportivi renderanno il confronto sugli ascolti particolarmente impegnativo per Striscia, chiamata a misurarsi con un pubblico diverso rispetto a quello dell’access.

La prova del prime time servirà a valutare la tenuta del format in questa nuova collocazione e a capire se l’esperimento potrà avere un seguito oltre le cinque puntate previste.

Al momento Mediaset non ha annunciato sviluppi ulteriori. Eventuali decisioni future dipenderanno esclusivamente dai dati Auditel e dagli equilibri complessivi del palinsesto primaverile.