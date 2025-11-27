Striscia la Notizia torna a gennaio con 5 puntate speciali in prime time, al bancone Greggio e Iacchetti

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Dopo mesi di trattative, è arrivata la fumata bianca sul ritorno in onda di Striscia la Notizia. Lo storico tg satirico ideato da Antonio Ricci rivedrà la luce a gennaio, ma non sarà collocato nell’access prime time di Canale 5. Il programma, come spiegato da Mediaset attraverso una nota, sarà posizionato per la prima volta in prima serata. Previste 5 puntate speciali. A condurre Enzo Iacchetti e Ezio Greggio.

Striscia la Notizia torna in onda a gennaio con 5 puntate speciali

La notizia era nell’aria da tempo, nelle scorse ore ha trovato conferma ufficiale: a Striscia la Notizia non sarà più riservata la slot dell’access prime time di Canale 5.

Mediaset, alla luce dei dati monstre raccolti da La Ruota della Fortuna, ha spostato il tg satirico in prima serata, non volendo rinunciare agli ascolti garantiti dal quiz show condotto da Gerry Scotti. Il programma di Antonio Ricci ripartirà a gennaio con 5 puntate speciali condotte da Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti.

ANSA I conduttori Ezio Greggio e Enzo Iacchetti

Mediaset, tramite un comunicato, ha spiegato che “l’importante evoluzione del prime time è stata voluta in totale sintonia da Mediaset e da Antonio Ricci“.

“La squadra di autori e la produzione sono già al lavoro su un’edizione che, al 37° anno di programmazione, offrirà al pubblico contenuti inediti, mantenendo i codici e quello stile inconfondibile che hanno fatto di Striscia la Notizia uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana”, hanno concluso da Cologno Monzese.

Da segnalare che, al momento, Mediaset non ha ancora reso noto il giorno esatto in cui sarà proposto il programma in prima serata.

Striscia la Notizia in prime time, promozione o declassamento?

Solitamente, quando uno show guadagna il prime time, si parla di promozione. Nel caso di Striscia, però, la situazione è differente. Non c’è dubbio che se Antonio Ricci avesse potuto scegliere, avrebbe preferito continuare ad andare in onda tutti i giorni nell’access prime time.

Di fatto, il tg satirico è stato ridimensionato e, quindi, ‘declassato’. Mediaset ha spiegato che saranno trasmesse 5 nuove puntate. E poi? Poi si farà un’analisi degli ascolti raccolti.

Se saranno buoni, è probabile che lo show avrà ulteriore spazio. Se invece i dati Auditel saranno deludenti, Ricci e Pier Silvio Berlusconi si dovranno sedere di nuovo attorno a un tavolo per trovare una nuova ‘quadra’. E non è detto che la trovino.

La Ruota della Fortuna intoccabile

Le decisioni relative al dirottamento di Striscia sono dipese dal tanto inaspettato quanto gradito successo de La Ruota della Fortuna. Gerry Scotti e la sua squadra di autori sono riusciti a realizzare un prodotto amato dal pubblico. Addirittura sono riusciti a far accadere l’impensabile: battere la concorrenza rappresentata da Affari Tuoi.

Pochi mesi fa nessuno si sarebbe mai immaginato che l’access prime time di Canale 5 potesse ottenere dati migliori di quello di Rai 1. E invece lo ‘Zio Gerry’ ha stupito tutti ancora una volta.

Mediaset, che vive esclusivamente di pubblicità essendo una tv commerciale, innanzi ai risultati relativi agli ascolti conquistati da La Ruota della Fortuna non ha potuto fare altro che confermare il quiz show e spostare Striscia.