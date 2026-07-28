Striscia la Notizia verso la cancellazione definitiva, dopo la messa in onda Mediaset stoppa anche i social

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Striscia la Notizia si avvia verso la chiusura definitiva. Al momento Mediaset non ha ufficializzato il ‘pensionamento’ dello storico tg satirico ideato da Antonio Ricci, ma tutto spinge a credere che il programma non sarà più trasmesso. Un ulteriore indizio in questa direzione riguarda gli account social dello show: i vertici di Cologno Monzese avrebbero deciso di spegnerli.

Striscia la Notizia, Mediaset avrebbe deciso di silenziare i social

La storia di Striscia la Notizia, dopo 38 anni di messa in onda, sarebbe giunta al capolinea. Nei giorni scorsi Mediaset avrebbe preso la decisione di silenziare anche i canali social del programma.

Dopo il successo de La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti, nella scorsa stagione i piani alti del Biscione hanno deciso di collocare Striscia la Notizia in prime time.

ANSA

La trasmissione è andata in onda dal 22 gennaio al 19 febbraio 2026, una volta a settimana, senza ottenere buoni risultati dal punto di vista degli ascolti tv.

Tuttavia la squadra che gestiva i social della ‘creatura’ di Antonio Ricci è sempre rimasta attiva pubblicando news e materiale d’archivio, anche nei periodi in cui il programma non veniva trasmesso.

Ora anche questa attività sarebbe cessata, come ha raccontato su X Claudio Plazzotta.

L’indiscrezione: “Mediaset non ha intenzione di tenere attivi gli account social di Striscia”

“Striscia e la struttura di Ricci costretta ad andare in ferie – ha scritto il giornalista – Le risorse social di Mediaset in agosto non possono sprecare tempo a seguire account di un programma che non c’è più e coi quali Publitalia non può monetizzare per accordi con Ricci”.

“Dal 25 luglio – ha aggiunto Plazzotta – tutti i social di Striscia la Notizia sono stati tolti alla squadra di Ricci e presi in gestione direttamente da Mediaset”, che non avrebbe alcuna intenzione di tenerli attivi. E in effetti è da tre giorni che sugli account del tg satirico non appaiono contenuti.

La dichiarazione di Pier Silvio Berlusconi

D’altra parte, poche settimane fa, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, si era capito piuttosto chiaramente che non tirava una buona aria su Striscia la Notizia.

L’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi, quando gli è stato chiesto se lo show sarebbe stato riproposto nella prossima stagione tv, ha tagliato corto con una risposta molto stringata: “Ad oggi siamo a questo punto e non ho altre informazioni da darvi”.

Secondo molti analisti, si è trattato di un modo diplomatico per dire che il tg satirico sarebbe stato archiviato.