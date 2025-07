Striscione a Padova con minacce alla polizia, chi è Awad Mohamed Attia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uno striscione contenente minacce esplicite contro la Polizia è stato rinvenuto nelle prime ore del mattino in Passeggiata Miolati, a Padova. Il gesto, che ha destato allarme tra le forze dell’ordine, è stato scoperto intorno alle 4.30 dagli agenti impegnati nei servizi di controllo del territorio. Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, lo striscione riportava un messaggio di odio e faceva riferimento a un recente arresto per strage politica, avvenuto pochi giorni fa.

Il ritrovamento dello striscione minaccioso

Durante un normale servizio di prevenzione e vigilanza, le pattuglie della Questura di Padova hanno individuato uno striscione bianco di grandi dimensioni affisso a una recinzione in Passeggiata Miolati, alle spalle dei Giardini dell’Arena. Sullo striscione era ben visibile la scritta “AWAD MOHAMED ATTIA FUOCO ALLA POLIZIA”, accompagnata dal simbolo della A cerchiata, tipico dei movimenti anarchici. La presenza di tale messaggio ha immediatamente fatto scattare l’allarme tra gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volante.

Intervento delle forze dell’ordine e avvio delle indagini

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, sul luogo del ritrovamento sono intervenuti anche gli agenti della Digos, che hanno collaborato con i colleghi per rimuovere lo striscione e avviare le prime attività investigative. Le forze dell’ordine hanno subito iniziato gli accertamenti per risalire agli autori del gesto, ritenuto particolarmente grave per il contenuto minatorio e per il chiaro riferimento a fatti di cronaca recenti.

Il collegamento con l’arresto per strage politica

Secondo le informazioni diffuse dalla Polizia, la minaccia riportata sullo striscione fa riferimento diretto all’arresto avvenuto il 23 giugno scorso. In quella data, un 34enne cittadino egiziano è stato fermato con l’accusa di strage politica. L’uomo, in due distinte occasioni nel mese di febbraio, aveva dato fuoco a decine di auto della Polizia del Commissariato di Albano laziale e aveva anche tentato di incendiare le vetture della Compagnia dei Carabinieri di Castelgandolfo. Il gesto dello striscione sembra dunque inserirsi in un clima di tensione e protesta legato a questi episodi di violenza contro le forze dell’ordine.

La reazione delle autorità e le misure di sicurezza

La scoperta dello striscione di odio contro la Polizia, avvenuta questa mattina a Padova, ha spinto il Questore ad adottare misure immediate. È stata infatti disposta una maggiore sensibilizzazione e un’intensificazione della vigilanza presso tutte le sedi della Polizia di Stato e delle altre Forze dell’Ordine. Inoltre, sono state rafforzate le misure di autotutela per tutti gli operatori di polizia, al fine di prevenire ulteriori episodi di minaccia o aggressione.

Il contesto: tensioni e solidarietà tra le forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il clima di tensione che si è creato dopo l’arresto del cittadino egiziano ha portato a una maggiore attenzione da parte delle autorità. Gli episodi di incendio doloso ai danni delle auto delle forze dell’ordine, così come i messaggi di odio e minaccia diffusi pubblicamente, rappresentano un segnale preoccupante che le istituzioni stanno monitorando con la massima attenzione. Le indagini sono in corso per identificare i responsabili del gesto e per comprendere se vi siano collegamenti con gruppi organizzati o movimenti anarchici attivi sul territorio.

Le indagini e le possibili piste

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona di Passeggiata Miolati e nei pressi dei Giardini dell’Arena. L’obiettivo è individuare eventuali movimenti sospetti nelle ore precedenti al ritrovamento dello striscione. Al contempo, si stanno raccogliendo testimonianze da parte di residenti e passanti che potrebbero aver notato qualcosa di insolito. Non si esclude che il gesto sia stato pianificato da più persone, forse legate a gruppi che già in passato si sono resi protagonisti di azioni simili.

La risposta della comunità e delle istituzioni

Il gesto ha suscitato sconcerto non solo tra le forze dell’ordine, ma anche tra i cittadini di Padova. Le istituzioni locali hanno espresso solidarietà agli agenti e hanno condannato fermamente ogni forma di minaccia o violenza nei confronti di chi opera per la sicurezza pubblica. Il Questore ha ribadito l’impegno della Polizia nel garantire la tutela del territorio e la sicurezza dei cittadini, sottolineando che nessun atto intimidatorio potrà fermare l’azione delle forze dell’ordine.

Precedenti e allerta sicurezza

Non è la prima volta che episodi di minaccia o odio contro la Polizia si verificano in città. In passato, altri striscioni o scritte minatorie sono stati rinvenuti in diverse zone di Padova, spesso in concomitanza con fatti di cronaca che hanno visto coinvolti esponenti delle forze dell’ordine. L’episodio di oggi, tuttavia, si distingue per la sua esplicita connessione con un caso di strage politica e per il coinvolgimento di simboli riconducibili all’area anarchica.

Le prossime mosse delle forze dell’ordine

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni con l’analisi di ulteriori elementi raccolti sul posto e con il monitoraggio di eventuali segnali di tensione sul territorio. La Polizia invita chiunque abbia informazioni utili a farsi avanti e a collaborare con le autorità. L’obiettivo è individuare al più presto i responsabili e prevenire il ripetersi di simili episodi.

Conclusioni

La vicenda dello striscione minaccioso ritrovato in Passeggiata Miolati rappresenta un nuovo campanello d’allarme per la sicurezza delle forze dell’ordine e per la serenità della comunità locale. Le autorità hanno già messo in campo tutte le misure necessarie per fronteggiare la situazione e garantire la sicurezza pubblica. Resta alta l’attenzione su possibili sviluppi e sulle indagini in corso, mentre la città di Padova si interroga sulle cause profonde di questi episodi di odio e minaccia.

Polizia