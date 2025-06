Striscione gigante contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia a piazza San Marco, la protesta di Greenpeace

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

A pochi giorni dalle nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia, Greenpeace e il collettivo Everyone Hates Elon hanno srotolato in piazza San Marco uno striscione: “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax”. Intanto la coppia ha stanziato donazioni milionarie.

Lo striscione in piazza San Marco

Nella mattina di lunedì 23 giugno una decina di attivisti di Greenpeace Italia, insieme al gruppo britannico Everyone Hates Elon, ha spianato in piazza San Marco a Venezia uno striscione di 400 metri quadrati con la scritta “If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax”.

L’azione, avvenuta senza scontri e ha richiesto circa mezz’ora per il dispiegamento sulla piazza.

Le immagini dello striscione

Non sarà l’ultimo evento di protesta, ne sono stati già annunciati di nuovi come quelli per il 28 giugno, che prevede azioni in diverse zone del centro storico.

I motivi della protesta

Greenpeace contesta “l’arroganza” di miliardari capaci di chiudere intere aree storiche per celebrare un matrimonio privato, mentre il pianeta soffre per crisi climatica e disuguaglianze sociali. Secondo il commento ufficiale: “Bezos incarna un modello economico e sociale che ci sta spingendo verso il collasso“.

Il gesto denuncia l’iniqua distribuzione delle tasse: “Tassare i superricchi – spiegano – è doveroso per finanziare la transizione energetica e sostenere chi subisce i danni ambientali”.

Il fronte “No Bezos” annuncia ulteriori azioni tra il 26 e il 28 giugno per chiedere riforme fiscali su patrimoni oltre 100 milioni di euro.

I costi e le donazioni

Il costo complessivo del matrimonio non è stato comunicato, così come l’“affitto” delle location, inizialmente la Scuola Grande della Misericordia, poi trasferita all’Arsenale per motivi di sicurezza. Si stima una spesa tra i 10 e i 30 milioni di dollari complessivi.

Sul piatto, la coppia ha però stanziato oltre un milione di euro per la tutela della laguna: un milione di euro al Corila, donazioni anche a Venice International University e all’Unesco di Venezia.

Pierpaolo Campostrini, direttore generale Corila, ha commentato: “È il gesto che conta. Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno semplicemente voluto fare qualcosa di concreto per Venezia, che ha un ruolo centrale come centro scientifico su temi che non riguardano solo la città, ma anche il mondo intero”.