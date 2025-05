Striscione inneggiante all'Islam e la figura del Mahdi vicino alla Basilica di San Pietro, tre denunciati

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

La polizia ha arrestato due cittadini svizzeri e uno spagnolo che hanno affisso uno striscione vicino alla basilica di San Pietro che inneggiava al Mahdi, figura messianica dell’Islam: i tre sono accusati di manifestazione non autorizzata e interruzione di funzione religiosa.

Lo striscione a San Pietro

La polizia locale di Roma ha sequestrato uno striscione in lingua inglese che inneggiava alla figura islamica del Mahdi, e che era stato affisso in prossimità del palco dell’area della sala stampa vicino alla Basilica di San Pietro.

Per l’affissione dello striscione sono stati fermati tre uomini, due svizzeri di 30 e 41 anni e uno spagnolo di 41 anni. A notare i tre è stata l’unità Spe (Sicurezza pubblica emergenziale) della polizia locale.

Fonte foto: ANSA Piazza San Pietro

Sullo striscione era presente anche un QR Code, un codice grafico che, se inquadrato dalla videocamera di un cellulare, rimanda a una pagina web, che conduceva a un video di matrice islamica proprio sulla figura del Mahdi. Lo striscione recitava in inglese: “Non è necessario che i cardinali votino. Dio ha già scelto il nuovo Papa“.

Chi è il Mahdi

Il Mahdi è un’importante figura nella tradizione islamica. Si tratta di un personaggio che ricalca in parte le credenze messianiche dell’ebraismo e del cristianesimo.

Secondo la tradizione, il Mahdi apparirà alla fine dei tempi, per contrastare il Dajjal, figura simile all’Anticristo. Il nome di Mahdi fu anche preso da Muḥammad Aḥmad, asceta sudanese che diede il via, con le sue predicazioni, alla rivolta mahdista in Sudan alla fine dell’800.

In tempi più recenti, il termine “Mahdi” è entrato nella cultura di massa grazie a Dune, prima con il libro di Frank Herbert e poi con i film di Denis Villeneuve.

Perché i tre uomini che hanno affisso lo striscione sono stati denunciati

I tre uomini fermati per aver affisso lo striscione sono stati denunciati per manifestazione non autorizzata e interruzione di funzione religiosa, in quanto hanno impedito l’accesso dei fedeli alla porta Santa.

Sul caso sta anche indagando la Digos, per ulteriori accertamenti per verificare se i tre abbiano agito in maniera indipendente o se siano legati a un’organizzazione.