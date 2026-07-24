Striscione "Italia agli italiani" al liceo Monti di Cesena, preside Maria Silvia Arcuti trasferita a Cerignola

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La preside della scuola dello striscione “Italia agli italiani” sarà trasferita. Maria Silvia Arcuti ha scelto di tornare nella sua regione, in Puglia, per dirigere un istituto tecnico. Lascia così il liceo classico Monti di Cesena. Non c’entra la vicenda dello striscione, ma una richiesta effettuata per ritornare nella sua regione. Si sarebbe liberato un posto aggiuntivo per i trasferimenti interregionali e avrebbe colto l’occasione. Dal 1° settembre siederà dietro la nuova cattedra.

La preside Maria Silvia Arcuti è stata trasferita

Maria Silvia Arcuti, preside del liceo classico Monti di Cesena, ha lasciato la presidenza dopo due anni per trasferirsi all’ITET Alighieri, un istituto tecnico di Cerignola, in provincia di Foggia.

È stata la preside stessa a fare richiesta di trasferimento per tornare nella sua regione, la Puglia. La sua richiesta è stata accolta con decorrenza dal 1° settembre, essendo sopravvenuta una disponibilità aggiuntiva per i trasferimenti interregionali.

La docente di matematica e fisica era diventata la dirigente del liceo Monti, la scuola più antica della provincia, fondata nel 1860. Un liceo molto noto per l’offerta formativa.

Il caso dello striscione

Perché si parla del trasferimento di una preside? Perché la fine dell’anno scolastico si è chiusa con un caso finito non solo in cronaca, ma anche all’interno del dibattito politico.

Infatti, due studenti di quinta hanno esposto uno striscione con la scritta “L’Italia agli italiani” e questo è stato punito dal consiglio di classe: sei in condotta per entrambi e l’obbligo di comporre una tesina riparatrice sul tema del razzismo.

La vicenda è finita al Ministero dell’Istruzione, in televisione e tra i banchi della politica.

Cosa significa la frase

Per i politici di destra non è chiaro perché la frase “L’Italia agli italiani” dovrebbe essere “punita” con un tema sul razzismo. Il fatto è che l’espressione ha un’origine storica, si trova in un verso di Carducci e tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento non aveva neanche connotazioni discriminatorie. Anzi, richiamava l’idea di un Paese alla ricerca di unità, indipendenza e autodeterminazione dopo secoli di dominazione straniera.

La frase nel tempo ha perso il suo significato originale, acquisendone altri con connotati non solo identitari, ma anche razzisti. Il contesto attuale infatti è molto diverso da quello che aveva prodotto quella frase, o meglio quello slogan.

Oggi quella frase si legge in maniera diversa, soprattutto perché è stata utilizzata per fare un certo tipo di propaganda politica, per sostenere posizioni identitarie e spesso escludenti. Da qui la reazione della scuola, che ha chiesto ai ragazzi una tesina riparatrice perché l’argomento presentato sullo striscione non sembrava un riferimento a un’Italia che si doveva costruire contro la dominazione straniera, ma più con l’accezione moderna e discriminatoria.