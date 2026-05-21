Striscione su un ponte a Senigallia, "attivisti Flotilla liberi e Israele terrorista": protesta di Arvultura
Striscione di protesta a Senigallia: attivisti Flotilla in libertà, accusa a Israele di terrorismo.
“Vittorio, Maurizio e Marco liberi. Israele terrorista!”. Si tratta della scritta apposta su uno striscione appeso a Senigallia (Ancona), con accensione anche di mortaretti, dal centro sociale Arvultura a sostegno dei tre attivisti marchigiani della Flotilla, due dei quali (Vittorio, docente al Liceo Rinaldini, e Maurizio) senigalliesi, sequestrati da Israele nelle acque al largo di Cipro.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.