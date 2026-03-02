Studente 11enne ha malore a scuola a Lecce e muore a casa, era il figlio di Khadim cantante dei Ghetto Eden

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ragazzino di 11 anni ha un malore a scuola e muore. Si tratta del figlio di Diene Cheikh Amadou Bamba, detto Khadim, cantante fondatore del gruppo reggae Ghetto Eden. La tragedia è avvenuta a casa, dove era da poco tornato e le sue condizioni sono velocemente diventate più gravi. Purtroppo è stato vano l’intervento rapido dell’ambulanza: all’arrivo del personale sanitario, infatti, il piccolo era già deceduto.

Morto il figlio di Khadim

Il figlio di Diene Cheikh Amadou Bamba è morto. Aveva appena 11 anni quando, di ritorno da scuola, si è sentito male ed è deceduto in casa. Si apprende di un malore avvenuto a scuola, con conseguente aggravamento presso l’abitazione.

Le cause del decesso, però, restano al momento sconosciute. È noto che all’arrivo dei soccorsi, giunti rapidamente presso l’abitazione del fondatore del gruppo Ghetto Eden, le condizioni del piccolo erano già molto critiche.

Infatti, si trovava in arresto cardiaco e non c’è stato nulla da fare. Il medico del pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi ne ha constatato il decesso, ma ha richiesto l’autopsia per comprendere l’esatta dinamica dell’accaduto.

Cosa è successo

Dalle prime testimonianze, sembra che il giovane di 11 anni abbia manifestato i primi sintomi mentre si trovava a scuola. In classe avrebbe iniziato a tossire, accusando un forte malore.

Una volta raggiunta casa, le sue condizioni sono presto peggiorate, tanto da rendere necessario l’intervento di un’ambulanza. Non si conoscono le condizioni di salute pregresse del figlio di Khadim e la sua morte, al momento, appare improvvisa e dovuta a un malore che i medici ritengono necessario investigare.

È stata infatti richiesta l’autopsia e, nei prossimi giorni, potrebbero essere divulgati ulteriori dati sulle cause della morte del giovanissimo.