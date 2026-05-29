Studente 11enne prova ad accoltellare professore di una scuola media a San Vito Lo Capo in diretta Telegram

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Ancora un caso di violenza giovanile nella scuola italiana: a San Vito Lo Capo uno studente di una scuola media ha aggredito il proprio professore filmando l’atto in diretta su Telegram. Le indagini della Procura per i minorenni cercano ora di chiarire i contorni di un fenomeno inquietante, che ricalca drammaticamente altri recenti fatti di cronaca.

Follia a San Vito Lo Capo, attacco nella scuola media

Una mattinata di ordinaria attività didattica si è improvvisamente trasformata in uno scenario di puro terrore all’Istituto Comprensivo “G. Lombardo Radice – E. Fermi” di San Vito Lo Capo, in provincia di Trapani.

Durante lo svolgimento delle lezioni, un alunno di appena undici anni frequentante il primo anno della scuola media ha aggredito il proprio docente di tecnologia davanti agli occhi pietrificati e increduli dei compagni di classe.

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Il giovanissimo si era presentato nell’aula portando segretamente con sé due coltelli di piccole dimensioni, estraendone improvvisamente uno per scagliarsi con violenza contro l’adulto. Nonostante la gravità e la repentinità dell’azione, il professore ha riportato fortunatamente solo ferite lievi che non destano preoccupazioni di natura medica.

L’aggressione dello studente al professore in diretta su Telegram

I dettagli emersi dai primi accertamenti sul campo delineano uno scenario ancora più inquietante e lucidamente pianificato dal ragazzo nel tentativo di non farsi identificare nell’immediato.

Al momento del raid, l’alunno ha infatti indossato un casco integrale all’interno della classe, posizionando accuratamente il proprio smartphone personale per trasmettere l’aggressione in diretta video all’interno di un gruppo chiuso sulla piattaforma di messaggistica Telegram.

Sulla evidente premeditazione dell’atto e sul reale movente stanno ora indagando i Carabinieri della stazione locale e della compagnia di Alcamo, sotto la direzione della Procura per i Minorenni di Palermo. Gli investigatori dell’Arma stanno ora procedendo ad acquisire i filmati e i tabulati digitali per capire l’esatta destinazione del flusso multimediale.

Il precedente di Bergamo

L’episodio registrato nel territorio trapanese non costituisce purtroppo un fulmine a ciel sereno, ma si inserisce in una preoccupante scia di aggressioni ravvisate ai danni del personale docente.

La vicenda ricorda molto da vicino quanto accaduto nello scorso mese di marzo a Trescore Balneario, nei pressi di Bergamo, dove una professoressa era stata accoltellata gravemente all’esterno del plesso da uno studente di appena tredici anni.

Anche in quel drammatico precedente, la giovanissima età del minore coinvolto e la spietatezza dell’azione avevano sollevato unanime indignazione istituzionale in tutto il Paese, confermando una pericolosa tendenza all’emulazione e all’esibizione della violenza sui social.