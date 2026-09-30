Studente 14enne accoltellato da un compagno di scuola al liceo Ariosto di Ferrara, aggressione in bagno

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Uno studente è stato ferito con un coltello da un coetaneo nei bagni del Liceo Ariosto di Ferrara. Iniziato come una colluttazione, l’episodio si è concluso con un’aggressione all’arma bianca. I Carabinieri sono giunti sul luogo intorno alle 11:00 del mattino insieme alla Polizia e ai sanitari del 118. Il giovane ferito ha riportato ferite lievi alla mano: le sue condizioni non sono gravi. Resta da ricostruire la dinamica dell’accaduto e la ragione che ha portato alla lite.

Aggressione nei bagni del liceo

A Ferrara, nel Liceo Ariosto, si è consumata un’aggressione con un’arma da taglio. La vittima, un quattordicenne, è stata aggredita da un coetaneo nei bagni dell’istituto. La lama, di 15 centimetri, è stata ritrovata a terra dagli inquirenti giunti sul posto.

Dalla prima ricostruzione, fornita anche da uno dei testimoni presenti nel bagno al momento dell’aggressione, il ragazzo aggredito avrebbe reagito ponendo le mani in avanti nel tentativo di difendersi, riportando ferite fortunatamente lievi.

Il movente

Sul posto sono giunti Carabinieri, Polizia e sanitari del 118. Mentre la vittima veniva visitata, sono iniziati gli accertamenti sul luogo dell’aggressione, nei bagni del liceo.

Dal giornale locale La Nuova Ferrara si apprende che sulla scena c’era un altro studente, un testimone che ha potuto raccontare i momenti dell’aggressione.

Si delinea così l’ipotesi di una lite, per un movente che resta ancora ignoto, finita con l’aggressione a coltellate. Il ragazzo aggredito avrebbe reagito per proteggere i punti più delicati, ferendosi così alla mano.

Si cerca l’aggressore

Sia il testimone sia la vittima non sembrano aver riconosciuto l’aggressore. Alle 14:30 i Carabinieri sono usciti dall’istituto di Ferrara senza rilasciare dichiarazioni. Al momento, però, non resta ignoto soltanto il movente dell’aggressione, ma l’aggressore stesso.

Il ragazzo testimone e la vittima hanno infatti spiegato di non essere riusciti a individuare il coetaneo armato di coltello tra i presenti nelle classi. L’aggressore potrebbe essersi allontanato subito dopo la lite in bagno, fino a uscire da scuola. L’arma con la quale è stato ferito il quattordicenne si trovava invece sulla scena, abbandonata dopo l’aggressione.

Si tratta dell’ennesima violenza avvenuta in una scuola, di recente ricordiamo i fatti di Roma, dove è stata accoltellata la docente Isabella Marsilio.