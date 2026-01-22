Studente 14enne morto suicida, nel diario accuse anche alla professoressa: preside sospesa per tre giorni

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il suicidio di P. M., il 14enne che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina), nel giorno dell’inizio della scuola, continua a far discutere. La preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi frequentata dal giovane è stata sospesa dal servizio per 3 giorni. Intanto, dai diari del 14enne, emergono accuse anche a una professoressa.

Sospesa la preside della scuola

La dirigente scolastica dell’Istituto Pacinotti di Fondi frequentata dal quattordicenne suicida ha ricevuto tre giorni di sospensione dal servizio al termine del procedimento avviato nei suoi confronti dopo il suicidio del giovane. Lo ha reso noto la Flc Cgil.

Roberta Fanfarillo, responsabile nazionale dei dirigenti scolastici Flc Cgil, ha commentato: “L’esito dimostra quanto fosse fondato il nostro timore di una gestione sbagliata dell’intera vicenda da parte del ministero dell’Istruzione e del Merito, che ha preferito concentrare l’attenzione sulla ricerca a tutti i costi di un colpevole, per dimostrare di saperlo trovare e saperlo punire, mentre sono ancora in corso indagini penali per accertare eventuali responsabilità”.

Cosa è emerso dai diari del 14enne

Mentre le indagini per istigazione al suicidio sono ancora in corso, sono spuntati alcuni scritti del giovane.

La psicologa grafologa forense Marisa Aloia sta analizzando i diari di P. M., su incarico della sua famiglia.

A Il Messaggero la stessa Marisa Aloia ha spiegato: “In una delle pagine che abbiamo analizzato, scrive in maniera frammentaria. Si evince uno stato d’animo turbato“.

La psicologa grafologa forense ha aggiunto: “Riferisce un episodio legato al fatto che era stato rimandato in matematica, appare molto arrabbiato con l’insegnante perché un suo compagno, uno dei presunti bulli, era stato promosso, nonostante il rendimento non fosse buono, perché si era iscritto al doposcuola. Lui non poteva farlo per motivi economici. La professoressa obiettò che in fondo il doposcuola non costava così tanto. Questo discorso lo turbò molto, probabilmente si sentì umiliato e accusato davanti alla classe intera“.

Marisa Aloia ha sottolineato che “il fatto che parli di se stesso scrivendo in terza persona evidenzia un tentativo di allontanarsi dalla propria situazione, è un campanello d’allarme che indica una profonda sofferenza del ragazzo“.

“Confrontando la grafia”, ha spiegato ancora la consulente, “si vede un peggioramento repentino già alle scuole elementari. In quegli anni i genitori denunciarono un altro episodio grave, un’insegnante avrebbe incitato gli alunni durante un litigio urlando ‘rissa, rissa…’ anziché riportare la tranquillità in aula”.

Lo sfogo del papà del 14enne suicida

Il Messaggero ha riportato anche lo sfogo del papà di P. M., morto suicida a settembre in provincia di Latina: “Mio figlio si è tolto la vita la mattina del primo giorno di scuola, quindi l’ha fatto per non tornare in classe“.

Il genitore ha aggiunto: “Questo per noi è chiarissimo ed è su questo dato che si deve scavare per arrivare alla verità e alle responsabilità di chi sapeva del bullismo e non ha fatto nulla”.