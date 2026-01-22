Studente 14enne morto suicida, per i genitori sospensione della preside "è uno schifo, tre giorni cosa sono?"

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Parlano i genitori dello studente 14enne morto suicida in provincia di Latina. Il papà e la mamma di P.M. hanno commentato la sospensione per tre giorni della preside dell’istituto, sottolineando come il provvedimento per loro sia stato troppo esiguo. “È uno schifo, cosa sono tre giorni in confronto alla morte di mio figlio?”, ha detto il padre.

Studente morto suicida, c’è la sospensione per la preside

Sono arrivati i primi provvedimenti in seguito al suicidio di P.M., studente 14enne che si è tolto la vita lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano (Latina). Gina Antonetti, la preside dell’Istituto Pacinotti di Fondi, che il ragazzo frequentava, è stata sospesa dal servizio per 3 giorni.

La notizia è stata commentata dai genitori dell’adolescente che, a “IgnotoX“, su La7, hanno espresso rabbia e rammarico per la portata della sospensione del dirigente scolastico.

Le parole dei genitori

“Se posso dirlo, è uno schifo. Tre giorni che sono, in confronto alla morte di mio figlio?”, questo l’incipit dell’intervento del padre del ragazzo. Questi ricorda come la dirigente abbia negato tutto e di come, secondo lui, ci siano altre responsabili, inclusa la vicepreside con cui i genitori avevano parlato in uno degli ultimi episodi di bullismo che aveva subito P.M.

Dello stesso parere è anche la madre del ragazzo la cui reazione alla notizia è di “estremo stupore”. La donna si è detta delusa: “Qui abbiamo a che fare con mio figlio che si è suicidato grazie all’indifferenza di una preside e di una vicepreside, e poi anche a quella dei professori e di conseguenza dei compagni. Loro svolgono una professione, non un mestiere e in questi casi occorre molta empatia e sensibilità emotiva. Quando mancano queste caratteristiche, le persone che non sono adeguate a questa professione dovrebbero starsene a casa”, commenta la madre.

I due poi auspicano nuove sanzioni in arrivo. “Dopo i provvedimenti disciplinari ci aspettiamo altro anche dalle indagini penali perché, anche se sono tre giorni, è stato appurato che c’è stata una colpa. In che modo e in che maniera lo scopriremo quando ci saranno gli atti, quando saranno chiuse le indagini. Ma questa è già una colpa, c’è stata qualche responsabilità, qualche omissione”, chiosano.

L’aggiornamento sulle indagini

Già in precedenza, parlando a Il Messaggero, il papà di P.M. si era sfogato: “Mio figlio si è tolto la vita la mattina del primo giorno di scuola, l’ha fatto per non tornare in classe. Questo per noi è chiarissimo ed è su questo dato che si deve scavare per arrivare alla verità e alle responsabilità di chi sapeva del bullismo e non ha fatto nulla”.

Le indagini per istigazione al suicidio sulla morte del ragazzo di 14 anni proseguono e si stanno avvalendo anche del lavoro di una psicologa e grafologa forense, Marisa Aloia, che sta interpretando alcuni scritti del giovane.

E, proprio dai diari del 14enne della provincia di Latina, emergerebbe accuse anche a una professoressa.