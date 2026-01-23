Studente 14enne morto suicida, provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della preside

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sul caso dello studente 14enne morto suicida lo scorso 11 settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina, sono scattati nuovi provvedimenti per altre due insegnanti dopo la sospensione della preside della scuola di Fondi frequentata dal giovane. Critici i genitori del ragazzo: “Dovevano licenziarle”, ha detto il papà dello studente.

I nuovi provvedimenti nel caso dello studente morto suicida

A illustrare i provvedimenti adottati nel caso dello studente morto suicida a Santi Cosma e Damiano è stata La Repubblica: tre giorni di sospensione dall’insegnamento, con decurtazione dello stipendio, per la preside della scuola, 20 giorni per la vicepreside e 10 per la responsabile della succursale di Santi Cosma e Damiano. A chiederli erano stati gli ispettori del Mim, specificando che la dirigente scolastica era responsabile per la sua “funzione dirigenziale”, mentre la vicedirigente e la responsabile della succursale dell’istituto avrebbero tenuto “condotte omissive”.

Dietro alla decisione del giovane di togliersi la vita ci sarebbero atti di bullismo subiti a scuola.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Lo sfogo del papà dello studente morto suicida

Interpellato al telefono, il papà dello studente morto suicida ha commentato: “Dovevano licenziarle. Vorrei parlarci io con chiunque abbia preso queste decisioni e non si è reso conto della gravità della situazione. Cosa sono tre giorni o una settimana? Nulla. E allora meglio che non facevano nulla”.

Il genitore del ragazzo ha poi aggiunto: “Noi andremo avanti, i miei avvocati aspettano di leggere la relazione del ministero per capire come agire”.

Il commento dei sindacati

Critico anche il sindacato Flc-Cgil, a sostegno delle insegnanti. A La Repubblica la segretaria generale Gianna Fracassi ha sottolineato l'”evidente tentativo da parte dell’amministrazione di individuare un capro espiatorio”.

E ha aggiunto: “La contestazione disciplinare nei confronti della dirigente scolastica è stata avviata ancor prima dell’attivazione della visita ispettiva. Di fronte a fatti gravissimi e a tragedie immani, si assiste sempre più spesso a una ricerca immediata di responsabilità individuali avviata prima della conclusione delle indagini e in assenza di un quadro accertato dei fatti”.

Il sindacato DirigentiScuola ha riferito all’ANSA: “La contestazione degli addebiti è stata mandata alla preside prima dell’inizio della visita ispettiva, poche ore dopo il fatto, mentre alle due insegnanti è arrivata a ottobre, dopo l’accertamento ispettivo”.

La precisazione dell’Ufficio scolastico regionale per il Lazio

L’Ufficio scolastico regionale per il Lazio ha deciso di non fornire dichiarazioni “data la pendenza di procedimenti penali in corso”.

L’Ufficio Scolastico regionale per il Lazio ha precisato all’ANSA che “non saranno rilasciate dichiarazioni né fornite informazioni in merito alla conclusione di eventuali procedimenti disciplinari, in considerazione della pendenza di procedimenti penali tuttora in corso”.

L’Usr ha chiarito ancora: “La scelta di astenersi dal rilasciare comunicazioni nel corso del procedimento penale risponde all’esigenza di tutelare il corretto svolgimento delle attività giurisdizionali, nonché al rispetto dei principi costituzionali e delle garanzie previste a tutela di tutte le parti coinvolte”.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.