Studente 14enne morto suicida, rabbia della preside per la "sospensione assurda" e attacco per le "cattiverie"

Tre giorni di sospensione per la preside della scuola frequentata dallo studente 14enne morto suicida lo scorso settembre a Santi Cosma e Damiano, in provincia di Latina. Il ragazzino sarebbe stato vittima di episodi di bullismo, ignorati dall’istituto. Gina Antonetti, preside dell’Istituto Pacinotti, definisce “assurda” la sospensione decisa dal ministero dell’Istruzione e dice di sentirsi “travolta da un muro di cattiverie e accuse”.

È stata sospesa per tre giorni dal servizio la preside dell’istituto Pacinotti di Fondi e di Santi Cosma e Damiano, la scuola frequentata dal ragazzino morto suicida a 14 anni.

Lo studente, vittima di bullismo, si era tolto la vita l’11 settembre scorso, il giorno prima dell’inizio del nuovo anno scolastico.

Il provvedimento disciplinare è arrivato dopo le verifiche effettuate dagli ispettori inviati dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

Oltre alla dirigente, sono state sospese anche la vicepreside dell’istituto e la responsabile della succursale, rispettivamente per venti e dieci giorni.

La preside: “Senza parole”

“Questa sanzione mi lascia senza parole“. Così la preside Gina Antonetti commenta la sospensione in una intervista al Messaggero.

“C’è un senso profondo di dolore e sofferenza per questa giovane vita spezzata”, dice, ma anche “un muro di cattiverie e accuse da cui io sono stata travolta”.

La dirigente scolastica afferma di essere stata “colpita nella cosa che mi sta maggiormente a cuore, l’ascolto dei ragazzi”.

“Siamo stati premiati più volte – ricorda – per i progetti a sostegno delle fragilità”, spiegando di aver allestito degli sportelli di ascolto anche per i genitori, una cosa “non consueta per le scuole superiori”.

Antonietti sostiene che sul 14enne “non c’era stata alcuna segnalazione”.

“Oggetto di un massacro”

“Sono fatta oggetto di un massacro“, accusa la preside, “insieme alla categoria dei dirigenti scolastici che in questo momento necessita di supporto e sostegno”.

“Abbiamo la grandissima responsabilità di educare le giovani generazioni e sentiamo questo peso”, aggiunge.

“La comunità scolastica del Pacinotti è veramente distrutta”, spiega Antonetti, che aggiunge di sentire grande calore e affetto da parte degli studenti e delle loro famiglie.

“In questi ultimi giorni – rivela – i ragazzi sono venuti nel mio ufficio e mi hanno abbracciata”.

Intanto, come riporta il Corriere della Sera, gli studenti del Pacinotti hanno annunciato un sit-in davanti alla scuola per mercoledì 28: non entreranno in classe per esprimere solidarietà ai docenti e all’istituto dopo la notizia delle sospensioni.

Parlare di suicidio è complesso. In caso di emergenza è possibile contattare il 112. Chi si trova in pericolo, o conosce qualcuno che lo è, può rivolgersi al Telefono Amico chiamando lo 02 2327 2327, attivo tutti i giorni dalle 9 alle 24, oppure tramite chat WhatsApp al numero 324 011 7252, disponibile dalle 18 alle 21. Un altro riferimento è Samaritans Onlus, raggiungibile al numero 06 77208977 (secondo il proprio piano tariffario), con servizio attivo tutti i giorni dalle 13 alle 22.