Studente 14enne pianifica aggressione col coltello alla prof, fermato dai carabinieri: i messaggi online

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Uno studente di 14 anni dell’Istituto “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme ha pianificato un’aggressione con un coltello contro la sua prof di italiano, organizzando l’azione su Telegram. Presumibilmente spinto dal rancore per una bocciatura, il giovane aveva già nascosto l’arma nei bagni della scuola. I Carabinieri hanno sventato l’attacco intercettando i messaggi online e perquisendo la sua abitazione.

Studente 14enne pianifica l’aggressione alla prof

Un piano dettagliato per punire la propria docente di italiano, studiato passo dopo passo all’interno di una chat di Telegram. È l’inquietante scenario emerso all’Istituto comprensivo “Nicotera-Costabile” di Lamezia Terme, dove uno studente di appena 14 anni stava preparando un’aggressione armata all’interno dei locali scolastici.

A far scattare l’allarme e ad avviare i controlli decisivi dei militari è stata la segnalazione di un compagno di classe, che ha permesso alle Forze dell’Ordine di intercettare le conversazioni in rete e fermare il giovane prima che potesse mettere in atto il suo piano.

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La vicenda, emersa grazie a un’anticipazione della Gazzetta del Sud, resta al centro di un’indagine su cui gli investigatori mantengono il massimo riserbo per tutelare i soggetti coinvolti.

Il coltello nascosto in bagno

Secondo le ricostruzioni fornite dagli inquirenti, il giovanissimo si era già procurato l’arma da taglio e l’aveva introdotta nell’edificio scolastico, nascondendola nei bagni per averla a disposizione durante le ore di lezione.

Alla base della tentata aggressione ci sarebbe un forte rancore legato alla bocciatura subita lo scorso anno scolastico, maturato fino a trasformarsi in una vera e propria volontà di rivalsa contro la professoressa.

Subito dopo aver sventato l’attacco, i Carabinieri hanno eseguito una perquisizione nella casa della famiglia dello studente, ponendo sotto sequestro sia il telefono cellulare dell’alunno sia gli indumenti che il ragazzo indossava in alcune immagini pubblicate sui propri profili social.

I sospetti sull’emulazione del caso di Roma

Quanto sarebbe potuto accadere a Lamezia Terme ha delle analogie con alcuni casi recenti nei quali l’aggressione non si esaurisce in una semplice reazione a un brutto voto o in un isolato disagio personale, che diventano invece la scintilla iniziale.

Come emerso dall’inchiesta sulla True Crime Community e sulle reti della “Com” condotta dalla giornalista Serena Mazzini, diversi minorenni vengono inglobati in una sottocultura online diffusa su piattaforme come TikTok, Telegram, Discord e Roblox.

In questi spazi, gli autori di stragi e violenze vengono trasformati in veri e propri idoli da emulare attraverso un copione che si ripete: la preparazione nei bagni dell’istituto, l’uso del coltello, la pubblicazione di conti alla rovescia e la diretta streaming del gesto.

Un meccanismo in cui la ricerca di approvazione all’interno della community online finisce per trasformare il rancore individuale in una violenza spettacolarizzata.