Studente 16enne colpisce compagno di scuola col martello al Maiorana di Gela, possibile reazione a bullismo

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

All’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, uno studente di 16 anni ha colpito con un martello un compagno di scuola, di un anno più piccolo. L’aggressione sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo. “Mi insultava sempre”, avrebbe detto l’aggressore. Il ragazzo colpito non sarebbe in gravi condizioni.

L’aggressione al Maiorana di Gela

L’aggressione sarebbe avvenuta nella mattinata di giovedì 26 febbraio durante la ricreazione all’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, nella provincia di Caltanissetta. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale medico del 118.

Il ragazzo colpito alla testa con un martello ha 15 anni, mentre l’aggressore un anno in più. Stando alla ricostruzione del Corriere della Sera, l’episodio di violenza sarebbe avvenuto sotto gli occhi di un insegnante che, poco prima di riprendere l’attività scolastica, si era soffermato a parlare di rispetto e dell’andamento scolastico della classe con i ragazzi.

Come sta lo studente aggredito col martello a Gela

Il ragazzo ferito è stato soccorso e condotto in pronto soccorso. Non sarebbe in gravi condizioni in quanto il martello avrebbe colpito solo di striscio la testa del giovane.

Ha riportato un lieve trauma cranico e i medici gli hanno messo quattro punti di sutura.

Perché lo studente ha colpito col martello il compagno di scuola

L’aggressione avvenuta nell’istituto professionale Ettore Maiorana di Gela, in provincia di Caltanissetta, sarebbe maturata in un contesto di presunto bullismo.

L’aggressore, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, avrebbe detto: “Mi insultava sempre“.

Sono già state avviate le indagini per ricostruire con esattezza la dinamica dell’episodio di violenza e accertare le responsabilità.

Per 8 studenti su 10 la violenza tra coetanei è un problema grave

In Italia otto ragazzi su dieci ritengono che la violenza tra coetanei sia un problema grave.

Il 54% si sente sempre (o spesso) al sicuro a scuola, mentre il 5% non si sente mai al sicuro.

Sono i dati emersi dal questionario del progetto “Applying Safe Behaviours: attuare comportamenti sicuri di prevenzione e risposta alla violenza tra pari e di genere”, giunto alla sua seconda edizione, promosso da SOS Villaggi dei Bambini e cofinanziato dall’Unione Europea.

Incentrato sui temi della sicurezza a scuola, della violenza di genere, del bullismo e del cyberbullismo, il progetto coinvolge cinque Paesi: Italia, Bulgaria, Kosovo, Romania e Svezia.