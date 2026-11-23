Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Uno studente di 58 anni, Alessandro Ingusci, è morto all’Università di Roma La Sapienza. L’uomo stava manifestando per denunciare il caro-affitti e la mancanza di posti per i fuori sede. Per questo aveva iniziato a vivere nelle tende insieme ad altri studenti universitari. Inoltre stava portando avanti uno sciopero della fame silenzioso, che non è passato attraverso l’attenzione mediatica, da due settimane. Lo scorso settembre aveva avuto un infarto e l’ipotesi è che proprio un altro attacco di cuore gli sia risultato fatale.

Alessandro Ingusci morto alla Sapienza di Roma

Il collettivo studentesco “Cambiare Rotta” ricorda un loro compagno di lotta, Alessandro Ingusci, morto nella serata del 23 novembre. Insieme a loro, il cinquantottenne manifestava contro il caro-affitti e la mancanza di posti per i fuori sede.

Si era unito alle proteste, vivendo in tenda all’interno dell’università, La Sapienza di Roma.

“Vergogna”, scrivono dal collettivo, puntando il dito contro la rettrice Polimeni, che vede chiudere il proprio mandato proprio con la morte di un uomo, Alessandro, studente di Fisica della Sapienza.

Le condizioni di salute dello studente

Alessandro, come raccontano le persone che lo hanno conosciuto e che si trovavano sul posto al momento del malore, era uno studente di Fisica della Sapienza di Roma. Da settimane viveva in tenda in attesa di risposta per lo studentato. Inoltre lo scorso settembre aveva avuto già un infarto e non era il primo. “La sua era una situazione critica”, dicono alcuni amici, come riporta il Corriere della Sera.

Stava portando avanti uno sciopero della fame per ottenere una risposta dall’università. Nei mesi scorsi l’uomo era risultato impossibilitato a partecipare al bando dell’ente regionale per il diritto allo studio, DiSCo Lazio, perché non era in possesso di Spid, tessera sanitaria e carta d’identità elettronica.

La sua domanda quindi era stata rigettata. L’ateneo aveva tentato di intervenire fornendo delle credenziali temporanee per sbloccare la pratica, ma non era bastato. Sempre proprio grazie alla sua facoltà, Ingusci era riuscito a ottenere un tentativo di partecipazione a un altro bando rivolto a soggetti con disabilità. La risposta, però, era attesa per lunedì.

Le critiche alla rettrice e la risposta di Polimeni

Il mandato della rettrice dell’Ateneo, Antonella Polimeni, è stato piuttosto complicato. Ben accolto dal grande pubblico, gli studenti hanno contestato diverse decisioni della rettrice, imputandole parte dei problemi del sistema universitario della Sapienza.

La rettrice si è detta addolorata per la scomparsa dello studente che stava vivendo all’interno della città universitaria. “In un momento così doloroso il pensiero dell’Ateneo è rivolto a quanti lo hanno conosciuto e gli sono stati vicini, ai quali esprimo sincero cordoglio e vicinanza”. Racconta di come le strutture universitarie abbiano avuto diverse e ripetute interlocuzioni dirette con Alessandro e siano intervenute cercando di coinvolgere servizi sanitari e autorità territoriali competenti per proporre soluzioni concrete di accoglienza e sostegno.

Sul decesso si è detta pronta a collaborare con le autorità competenti, nel rispetto della dignità della persona e della riservatezza della sua vicenda.