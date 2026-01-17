Studente Abanoub Youssef accoltellato a La Spezia, Zouhair Atif ha ucciso “per una foto con la mia fidanzata”

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Prima le minacce nei bagni della scuola a La Spezia, durante l’intervallo, poi l’aggressione mentre Abanoub Youssef, 18 anni, ha tentato di fuggire verso la sua classe. Il coetaneo Zouhair Atif lo ha accoltellato al fianco destro poco prima di mezzogiorno, sull’uscio dell’aula. Motivo dell’aggressione: una foto con la ragazza dell’aggressore.

Perché Abanoub Youssef è stato accoltellato

Zouhair Atif, secondo gli inquirenti, ha colpito per gelosia.

“Volevo ucciderlo, non doveva permettersi di mettere sui social la foto con la mia ragazza”, ha detto l’aggressore pochi secondi dopo aver colpito.

ANSA

La polizia conferma i “motivi sentimentali” dietro al gesto. La squadra mobile ha sentito anche la stessa giovane: non ha assistito alla scena, ma ha confermato gli screzi fra i due.

L’ipotesi è che Atif si sia portato il coltello da casa e per questo gli inquirenti stanno valutando se contestare la premeditazione.

Come riporta La Repubblica, nelle chat dei ragazzi che conoscevano i due girano ricostruzioni adesso al vaglio, come la “promessa” che Atif avrebbe fatto a Youssef: “Ora ti sistemo io“.

L’aggressione e il tentativo di fuga

Durante l’intervallo, i due si sarebbero incrociati nei bagni della scuola. Atif avrebbe minacciato Abanoub, quest’ultimo ha probabilmente visto il coltello di circa venti centimetri in mano al coetaneo e avrebbe tentato disperatamente di scappare in classe.

L’aggressore lo avrebbe inseguito e raggiunto vicino all’entrata dell’aula. Un insegnante ha subito disarmato il 18enne che nel frattempo aveva già raggiunto il coetaneo a cui ha sferrato una coltellata sul fianco.

Abanoub si è accasciato a terra in un lago di sangue con una ferita profonda che arriva fino al fegato. È rimasto cosciente ed è stato portato dai soccorritori in ospedale in condizioni gravissime.

I medici sono riusciti a rianimarlo dopo un primo arresto cardiaco, poi un nuovo peggioramento, quando era già in sala operatoria. Dopo ennesimi tentativi dei dottori, Abanoub è morto verso le otto di sera.

L’indagine sull’accaduto

La polizia e la Procura di Spezia stanno continuando le indagini su quanto accaduto all’interno dell’istituto Einaudi-Chiodo, una scuola multietnica in pieno centro città.

Per il momento Atif è in carcere con l’accusa di omicidio, arrestato in flagranza.

Il 18enne comparirà davanti al giudice il 19 gennaio, e lì potrà raccontare, al fianco di un avvocato, quello che ha fatto e perché lo ha fatto.

Intanto nelle chat della scuola si legge che “dopo aver accoltellato, si è seduto e rideva”.

Chi era Youssef Abanoub

Youssef Abanoub era uno studente di origine egiziana di 18 anni che frequentava l’Istituto professionale ‘Domenico Chiodo’ di La Spezia.

Nato a Fayyum, vicino Al Cairo, da anni viveva alla Spezia con la famiglia.

È stato accoltellato a morte dal coetaneo Zouhair Atif, marocchino residente ad Arcola, studente della sua stessa scuola.

Un altro ragazzo accoltellato a scuola a Sora

A pochi giorni dalla morte di Abanoub, un altro ragazzo è stato accoltellato in una scuola, in questo caso a Sora (Frosinone).

Uno studente di 17 anni è stato ferito con una coltellata al collo davanti al liceo. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale, ma non è in gravi condizioni.