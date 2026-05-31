Studente accoltella professore a San Vito lo Capo, sul casco la scritta "Columbine": Valditara svela le chat

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Emergono nuovi dettagli sul folle piano dello studente di 12 anni che a San Vito lo Capo, Trapani, ha provato ad accoltellare un suo professore. Il ministro Valditara ha svelato le chat che il ragazzo aveva avuto con alcuni suoi follower che lo incitavano a commettere il gesto. Nel casco che lo studente aveva indossato, inoltre, c’erano dei riferimenti alla strage alla Columbine High School.

Studente accoltella prof, le novità

Il gesto dello studente che ha provato ad accoltellare, senza riuscirci, il suo professore di Tecnologie alla scuola media che frequenta in provincia di Trapani non era una bravata ma un’azione premeditata e pianificata nei minimi particolari. Anzi, il giovane aveva postato sui suoi canali social diversi avvertimenti, oltre a sfoggiare l’outfit scelto per il giorno in cui si sarebbe messo in azione.

Nelle scorse ore, il 12enne è stato sentito per diverse ore dagli psicologi e dalla procuratrice per i Minori di Palermo: i magistrati valutano un suo trasferimento in una struttura specializzata per la gravità del suo gesto e per il fatto che non abbia mostrato segni di pentimento o rimorsi.

Le chat e il riferimento alla strage della Columbine

Prima di entrare in classe, lo studente si era cambiato e aveva indossato una maglietta nera con scritto “Me ne frego”, una citazione di Mussolini. Inoltre, aveva adoperato una mascherina per coprirsi il volto e un casco pieno di scritte.

Tra queste campeggiava anche una citazione a Columbine, riferimento al massacro alla Columbine High School di Littleton in Colorado avvenuta nel 1999 e che portò alla morte di 13 persone.

Su Tik Tok aveva poi postato la foto dell’outfit onnicomprensivo con la frase “Fit to go to school”, ossia “Pronto ad andare a scuola”.

I post social che annunciavano il suo folle gesto

Chi seguiva il giovane, insomma, aveva capito cosa stesse per fare. D’altronde il suo piano era stato preannunciato con due post, come riscostruisce Corriere.it: in uno chiedeva di non essere biasimato per il gesto che stava per compiere e in un altro si diceva preoccupato di non essere in grado di farlo e di deludere i suoi follower.

Su Tik Tok scriveva: “I’m a nice lad I guess”, “Penso di essere un bravo ragazzo”. Come spiega il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, le prime piste degli investigatori portano a credere che il soggetto sia stato spinto a farlo da quanti si intrattenevano con lui in chat e lo invitavano, online, a uccidere.

Intanto, il cellulare del ragazzo – lo stesso con cui aveva trasmesso la sua azione in diretta Telegram – è stato sequestrato. Gli investigatori stanno cercando di capire chi possano essere stati i suoi “spettatori” mentre il suo profilo online ha raddoppiato like e commenti. E tra questi qualcuno fa cenno al fatto che già in passato avrebbe fallito nel suo intento omicida.