Studente accoltellato a La Spezia, ira di Paolo Crepet contro il "fascino della violenza che è cool"

Paolo Crepet commenta il caso dello studente accoltellato a La Spezia parlando di una società che normalizza violenza, alcol e assenza di limiti tra adolescenti. Secondo lo psichiatra, non basta additare i social e la scuola come capri espiatori: il problema è da considerare sul piano culturale, educativo e collettivo.

Paolo Crepet sullo studente accoltellato

L’intervento di Paolo Crepet a “Ignoto X” sul caso dello studente accoltellato a La Spezia ha riaperto riflessioni scomode sulle responsabilità educative, sociali e culturali che attraversano la società italiana.

Lo psichiatra ha infatti inserito l’omicidio in un quadro più ampio, parlando di un sistema che da anni tollera, legittima e perfino rende “attraente” la violenza tra adolescenti. Secondo Crepet, “i conti non tornano”.

“Se abbiamo deciso tutti che va bene uscire a 13-14 anni e fare le 2-3 di notte, se va bene dare alcol, droga a chiunque, compresi i 13-14 anni, ragazzini che arrivano in ospedale in coma etilico e io li ho visti, se abbiamo deciso che questo è politicamente corretto, va bene così, per la famiglia borghese, per la famiglia meno abbiente, va bene per tutti, evidentemente va bene per tutti e queste sono le conseguenze di una violenza inaudita” ha esordito lo psichiatra.

Crepet ha quindi criticato duramente anche il continuo ricorso ai social come unico capro espiatorio. “Se questo è uno degli strumenti in cui si replica il male, mettiamoci mano” ha sottolineato. “Nessuno di noi lo vuole fare, perché se appena fai qualche cosa e togli un telefonino da scuola, per l’amor di Dio, non si può toccare un telefonino perché sono dipendenti dal telefonino”.

Il fascino del male

Il passaggio centrale riguarda il fascino esercitato dalla violenza. “È evidentissimo, è molto cool la violenza” ha osservato. “Ma perché non lo diciamo? Ma perché una ragazza esce con un ragazzo, è fidanzata con un ragazzo che ha il coltello in tasca? Ma voi veramente pensate che questo avvenga solo in una scuola?”

“Ma vogliamo contare le coltellate fuori da una discoteca, in un bar, in una qualsiasi piazza, in una qualsiasi città italiana?” ha chiesto Crepet, ricordando che in tale scenario la scuola finisce per essere caricata di responsabilità che non può sostenere da sola.

In conclusione, lo psichiatra ha sostenuto di rigettare l’idea che la risposta a tragedie di questo tipo possa essere ridotta a sportelli psicologici o protocolli emergenziali. A suo avviso, il problema è più profondo: una società disfunzionale che ha smesso di trasmettere limiti, simboli e strumenti culturali per elaborare il dolore, il conflitto e la frustrazione.

Il caso di La Spezia

La Spezia è diventata il simbolo di una ferita generazionale aperta dopo l’uccisione di uno studente da parte di un coetaneo appena maggiorenne. Un episodio che ha colpito l’opinione pubblica non solo per la brutalità del gesto, ma per l’età dei protagonisti e per il contesto in cui è maturato, la scuola.

Non si tratta di un caso isolato: negli ultimi anni si è registrato un aumento di aggressioni tra adolescenti, spesso con coltelli, in ambienti di socialità ordinaria. La tragedia di La Spezia ha quindi acceso i riflettori su una deriva più ampia, che va oltre la cronaca e chiama in causa un intero modello educativo.