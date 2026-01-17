Studente accoltellato a La Spezia, lo zio di Abanoub Youssef contro l'aggressore: "Dovevano fermarlo prima"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Non è la prima volta che portava il coltello a scuola. Dovevano fermarlo prima”. Così lo zio di Abanoub Youssef, lo studente di 19 anni morto dopo essere stato accoltellato a scuola a La Spezia, si scaglia contro l’aggressore. Secondo l’uomo Atif Zouhair, studente della scuola di un anno più piccolo della vittima, girava spesso armato. Mentre il nipote era un bravo ragazzo, che dopo la scuola lavorava come cameriere: “Se fossero tutti seri come lui queste cose non succederebbero”. Anche gli amici del 19enne descrivono Atif come “un tipo dal coltello facile”.

Lo zio di Abanoub Youssef contro l’aggressore

“Mio nipote non è uno che se la va a cercare”, è “un bravo ragazzo, uno che lavora”.

Così parla a Repubblica lo zio di Abanoub Youssef, lo studente di 19 anni morto accoltellato nella giornata di ieri, 16 gennaio, a scuola a La Spezia.

Il giovane è stato accoltellato attorno alle 11 in classe, all’istituto professionale Einaudi-Chiodo, da un altro studente della stessa scuola, Atif Zouhair, di un anno più piccolo.

Lo zio ricorda che Abu, come lo chiamavano tutti, lavorava come cameriere dopo la scuola: “Se fossero tutti seri come lui queste cose non succederebbero”.

Nato in Egitto e in Italia da quando era piccolo, Abanoub Youssef aveva la doppia cittadinanza. Figlio di un operaio edile, il Corriere della Sera lo descrive come un perfetto esempio di buona integrazione.

“Non è la prima volta che portava il coltello a scuola”

Secondo l’uomo, non è la prima volta che il 18enne che ha accoltellato il nipote portava il coltello a scuola: “Dovevano fermarlo prima”.

“Non è stata mica una litigata, una scazzottata, quella ci poteva stare”, dice lo zio della vittima.

“Ma il coltello non lo doveva portare, e non era la prima volta. Mio nipote – racconta – stava cercando di scappare e lui l’ha inseguito“.

Studente morto a La Spezia, chi è l’aggressore

A sferrare la coltellata mortale è stato Atif Zouhair, 18 anni, di origini marocchine.

Nato in Marocco, è in Italia con la famiglia con un permesso di soggiorno di lungo periodo. Anche lui frequentava l’istituto professionale Einaudi-Chiodo, ma in una classe diversa da quella della vittima.

Fermato dalla polizia, si trova ora in carcere: oltre all’accusa di omicidio potrebbe scattare anche l’aggravante della premeditazione.

“Lo sapevano tutti che era pericoloso”

Anche gli amici di Abanoub Youssef parlano dell’aggressore come di un ragazzo un po’ instabile, pronto ad attaccare briga per una banalità.

Il 18enne girava spesso armato, e in passato avrebbe anche minacciato altri studenti: “Quello li era un tipo dal coltello facile“, dicono al Corriere della Sera.

“Lo sapevano tutti – raccontano – che era pericoloso, il coltello lo aveva portato a scuola altre volte”.