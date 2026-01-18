Studente accoltellato a La Spezia, papà di Atif chiede scusa alla famiglia Abanoud: l'ammissione sul coltello

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

È distrutto il padre del 19enne Zouhair Atif, suo figlio ha portato un coltello in classe, in una scuola a La Spezia, e ha ucciso un coetaneo, lo studente Abanoub Youssef. Il movente presunto: un selfie fatto con una ragazza. “Non conosco mio figlio… non so chi è. Perché per me Zouhuair è sempre stato un ragazzo buonissimo”, dice l’uomo che chiede scusa alla famiglia della vittima.

Studente ucciso a La Spezia, parla il padre del killer

“Zouhuair studia e lavora. Porta a casa i soldi, li metteva qui nelle mie mani”, si sfoga il signor Atif in una intervista al quotidiano La Stampa.

L’uomo fa il giardiniere a La Spezia e anche altrove. La famiglia è originaria del Marocco, partita da un villaggio che si chiama El Haradi.

L’uomo descrive il figlio maggiore (ne ha altri quattro) come un ragazzo tranquillo, studioso e lavoratore, incapace di gesti violenti.

“Voleva diventare qualcuno della Marina, faceva disegno tecnico delle navi. Ci teneva alla scuola, prendeva il pullman tutte le mattine e andava. Andava sempre”, dice.

E poi il lavoro: “Cameriere in un ristorante di Lerici. Lavorava nel fine settimana, andava tutte le volte che lo chiamavano. Di nuovo con il pullman. Era bravo, Zouhuair, dovete credermi. Aveva lavorato anche durante le vacanze di Natale”.

Minacce con coltello

Il giovane Zouhair Atif avrebbe già in passato minacciato con un coltello, almeno in un’altra occasione, un compagno di scuola. Il padre esclude che l’arma del delitto usata per uccidere Abanoub Youssef possa essere stata sottratta dalla cucina di casa.

Le scuse del signor Atif alla famiglia di Abanoub Youssef

“Spero di avere un permesso per andare in carcere a vedere Zouhair. Devo parlare con lui, devo chiedergli tante cose che non sapevo. Devo capire chi è davvero mio figlio”, dice il papà. Che aggiunge: “Se è successo veramente, allora Zouhair dovrà pagare per quello che ha fatto”.

Il signor Atif è affranto e si scusa con la famiglia di Abanoub Youssef, ucciso per un movente futile: un vecchio selfie che la vittima aveva postato insieme alla fidanzata di Zouhair.

“Io sono un padre – dice il signor Atif – e penso a quell’altro padre. Un padre come me. Chiedo scusa per tutto, chiedo scusa ai genitori, alle sorelle, ai parenti di quel ragazzo. Chiedo scusa e perdono a nome della nostra famiglia”.