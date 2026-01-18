Studente accoltellato a La Spezia, quando Zouhair Atif chiese alla prof "che emozione si prova a uccidere?"

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

“Mi piacerebbe vedere che emozione si prova a uccidere una persona”. Così avrebbe detto a una professoressa il 19enne Zouhair Atif, il ragazzo marocchino che ha accoltellato e ucciso un coetaneo a scuola, Abanoub Youssef per futili motivi, un selfie con una ragazza. Il dramma è avvenuto all’istituto tecnico Einaudi-Chiodo di La Spezia. La frase attribuita a Zouhair è stata riferita alla stampa da alcuni compagni di scuola.

Studente accoltellato a La Spezia

L’accoltellamento è avvenuto intorno alle 11:45 al secondo piano dell’istituto. Zouhair non si sarebbe limitato a colpire una sola volta: dopo il primo fendente, poi rivelatosi fatale, avrebbe inseguito la vittima lungo il corridoio, continuando a braccarla fin quasi all’interno della classe dove Abanoub cercava rifugio.

Solo la presenza di un insegnante e di altri studenti lo avrebbe fermato. Con il coltello ancora in mano, Zouhair si è poi diretto verso l’aula della ragazza contesa e successivamente è tornato indietro, consegnando spontaneamente la lama insanguinata a un docente, porgendola dal manico.

Subito dopo si è seduto al banchetto dei bidelli, immobile, mentre un professore tentava disperatamente di soccorrere Abanoub, colpito all’addome e poi deceduto all’ospedale Sant’Andrea nonostante i tentativi dei medici.

Alcuni testimoni hanno parlato di un volto deformato come da una sorta di risata durante l’inseguimento e di un atteggiamento impassibile anche nei minuti successivi.

Zouhair Atif e la domanda alla professoressa

Il presunto episodio relativo alla domanda rivolta alla prof è stato raccolto dal Corriere della Sera: una professoressa avrebbe chiesto agli studenti di esprimere un sogno per il futuro e Atif avrebbe risposto dicendo di voler capire “che emozione si prova a uccidere una persona”. Secondo i ragazzi, dopo quella frase non sarebbe stato fatto nulla.

Il quotidiano cita anche un altro fatto: tempo addietro Zouhair avrebbe minacciato sempre con un coltello un ragazzo albanese. E per questo sarebbe stato sospeso.

“Non è la prima volta che portava il coltello a scuola. Dovevano fermarlo prima”. Così si è sfogato lo zio di Abanoub Youssef.

Su Atif le versioni si moltiplicano e si contraddicono: c’è chi lo descrive come gentile, rispettoso e con un buon rendimento scolastico. Altri parlano invece di una doppia personalità.

Il padre di Zouhair Atif ha rivolto un pensiero ai familiari della vittima, scusandosi dal profondo del cuore.

Omicidio aggravato da futili motivi

Al momento non gli viene contestata la premeditazione, ma l’aggravante dei futili motivi: la vittima si sarebbe fatto un selfie con la fidanzata di Atif. La sua fedina penale risulta pulita e non era seguito da servizi sociali. Le indagini proseguono.

Metal detector a scuola

Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara ha annunciato metal detector a scuola: verranno installati a discrezione dei presidi.