Studente accoltellato a La Spezia, Salvini commenta la morte di Youssef Abanoub parlando del Decreto Sicurezza

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Pacchetto di norme sulla sicurezza da approvare con urgenza per fermare il fenomeno dei “coltelli tra giovanissimi”. Il vicepremier Matteo Salvini ha commentato l’accoltellamento letale a La Spezia del 18enne Youssef Abanoub, morto dopo ore di agonia dopo essere stato colpito con un fendente da un compagno, rilanciando la bozza di decreto presentata da ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, non senza polemiche sui possibili profili di incostituzionalità.

L’accoltellamento a La Spezia

Lo studente di origini egiziane dell’Istituto professionale Domenico Chiodo-Einaudi di La Spezia è stato accoltellato davanti ai compagni e al professore durante la lezione, da un 18enne di origini marocchine, Zouhair Atif.

L’aggressore è stato bloccato e disarmato dal docente, per poi essere arrestato dalla polizia chiamata a intervenire. Secondo quanto ricostruito, avrebbe portato il coltello da casa, forse per un movente legato a una rivalità sentimentale. Elementi che potrebbero portare all’accusa di omicidio aggravato dalla premeditazione.

La morte dello studente

Trasferito in condizioni gravissime all’ospedale Sant’Andrea, Youssef Abanoub è stato operato d’urgenza per la profonda ferita causata dalla coltellata, che ha perforato il diaframma, la porzione inferiore del polmone sinistro e lesionato una vena del fegato, provocando una copiosa emorragia.

Portato prima alla shock room e poi in rianimazione, il 18enne è deceduto intorno alle 20 di venerdì 16 gennaio.

La reazione di Matteo Salvini

La vicenda dell’accoltellamento dello studente a La Spezia ha suscitato la reazione della politica, a partire dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, che ha parlato di “rifiuto di ogni forma di violenza” come missione della scuola, seguito dal vicepremier Salvini, che ha promesso “misure ancora più restrittive e tolleranza zero”.

“Sconvolgente, doloroso, assurdo. Troppa violenza, troppi coltelli anche tra i giovanissimi. Nel pacchetto sicurezza abbiamo già previsto una stretta contro le ‘lame’, ma oltre alla legge servono prevenzione ed educazione. Una preghiera per la vittima e un abbraccio per i suoi cari” ha scritto sui social il segretario del Carroccio.

All’Ansa, il sottosegretario leghista all’Interno, Nicola Molteni, ha chiesto di accelerare sull’entrata in vigore delle norme sulla sicurezza che stanno facendo discutere dopo la presentazione da parte del ministro Piantedosi in Parlamento: “Il pacchetto sicurezza intercetta questo disagio che oggi è il principale fenomeno di allarme sociale nelle nostre città – sostiene -. Alla luce di questo fatto, credo che debba essere fatta una riflessione su un ulteriore anticipo di queste utili e dettagliate norme sul divieto dei coltelli ai minori. Oggi è necessario e urgente affrontare il fenomeno dell’uso delle lame nella criminalità giovanile: va fatta una riflessione sulla possibilità di un decreto, affinché se ne anticipi l’entrata in vigore”