Studente accoltellato a Milano, Simona Ventura rivive "l'angoscia" per il figlio Niccolò: cosa gli hanno fatto

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Così come lo studente di 22 anni aggredito da cinque adolescenti, anche il figlio di Simona Ventura fu accoltellato fuori da una discoteca a Milano. E, nel leggere della giovane vittima ancora in ospedale, la conduttrice che da tempo si batte in una campagna di sensibilizzazione contro la violenza tra i giovanissimi, rivive l’angoscia che provò per il suo Niccolò.

La battaglia di Simona Ventura

“È tanto più sconvolgente perché gli autori vengono da una famiglia borghese, normale”: così Simona Ventura commenta l’aggressione dello studente a Milano.

“Non capisco davvero come facciano questi ragazzi a uscire con lo smartphone e il coltello in tasca” prosegue.

ANSA Niccolò Bettarini, figlio di Simona Ventura

Le parole di Ventura sono pronunciate, ai microfoni ANSA, in occasione del convegno “Fermare l’educazione all’odio” promosso dal Global Committee for Rule of Law.

“Da quando mio figlio è stato aggredito, inoltre, mi sono molto impegnata sui giovani e mi sono subito resa conto che gli adolescenti hanno bisogno del nostro aiuto” spiega Ventura.

La storia di Niccolò, aggredito in discoteca

Niccolò Bettarini, figlio di Ventura e dell’ex marito Stefano Bettarini, fu aggredito nel luglio del 2018.

Il ragazzo, allora 19enne, intervenne in difesa di un amico nel corso di una rissa fuori dalla discoteca Old Fashion, in centro a Milano.

Il gruppo si scagliò sul ragazzo con percosse e armi da taglio. Bettarini fu colpito da 11 coltellate. Uno dei colpi recise un nervo del braccio, e Bettarini dovette essere operato d’urgenza.

Gli aggressori furono condannati a 9 anni di reclusione per il reato di tentato omicidio.

Lo studente accoltellato a Milano

È una storia simile a quella di Niccolò Bettarini quella dello studente universitario di 22 anni aggredito nella notte del 12 ottobre scorso.

Accoltellato da un gruppo di giovanissimi, poco distante da una discoteca del centro, rischia di rimanere paralizzato a vita.

Ventura denuncia “una recrudescenza di violenza, che ormai sembra insita nei ragazzi e che non ci aspettavamo”.

“La strada è lunga perché la famiglia è dissolta, la scuola ha il suo ruolo ma non si può sostituire alla famiglia, bisogna creare – auspica la presentatrice – una nuova e più forte alleanza”.

In attesa di leggi ad hoc, la mamma vip invita alla rieducazione degli adolescenti “al desiderio, che è la prima arma contro l’odio”.