Studente accoltellato davanti al liceo a Sora, giovane all'ospedale: si cerca l'aggressore

Ancora un accoltellamento a scuola, dopo quello costato la vita del giovane Abanoub Youssef a La Spezia. A Sora in provincia di Frosinone uno studente di 17 anni è stato ferito con una coltellata al collo davanti al liceo. Il giovane è stato soccorso e portato all’ospedale, ma non è in gravi condizioni. I carabinieri stanno cercando di rintracciare l’aggressore, scappato subito dopo.

Studente accoltellato a Sora

Uno studente di 17 anni è stato aggredito e accoltellato da un giovane al termine di una lite in strada. Lo riporta Ansa.

È successo nel primo pomeriggio di ieri, venerdì 16 gennaio, a Sora, in provincia di Frosinone, davanti al liceo artistico di via Lucarelli.

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze drammatiche, per fortuna le condizioni del giovane ferito non sono gravi.

Portato al pronto soccorso, i sanitari hanno riscontrato una ferita al collo giudicata guaribile in dieci giorni.

La dinamica dell’aggressione davanti al liceo

Stando a una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, ci sarebbe stata una lite all’origine dell’accoltellamento.

Il 17enne sarebbe stato affrontato da un altro giovane in strada davanti al liceo attorno alle 14, al termine delle lezioni.

Stando a quanto riporta Repubblica, il ragazzo ferito avrebbe detto agli inquirenti di non conoscere il suo aggressore.

“Non lo avevo mai visto e non so perché se la sia presa con me”, avrebbe raccontato ai carabinieri.

La lite sarebbe degenerata in pochi istanti, sotto gli occhi di altri studenti e passanti.

L’aggressore avrebbe tirato fuori un coltello e colpito il 17enne, per poi darsi alla fuga.

Si cerca l’aggressore

I carabinieri della Compagnia di Sora stanno indagando per cercare di risalire all’aggressore del liceale.

Al vaglio degli inquirenti ci sono le testimonianze dei presenti e le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona.

Un episodio per molti versi simile, fortunatamente non nell’epilogo, a quello avvenuto poche ore prima a La Spezia, dove il 19enne Abanoub Youssef è stato ucciso con una coltellata sferrata da un compagno di scuola.