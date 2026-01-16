Studente accoltellato durante la lezione alla scuola Chiodo di La Spezia, colpito da un altro ragazzo: è grave
Uno studente è stato accoltellato in aula al Chiodo-Einaudi di La Spezia: è gravissimo. Ad aggredirlo un altro alunno per ragioni ignote
Uno studente di 18 anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato a scuola presso l’istituto professionale “Domenico Chiodo-Einaudi” di La Spezia. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata aggredita in aula da un altro studente del plesso dopo un diverbio. Il 18enne, ferito ad addome e torace, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza alla shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. In corso le indagini della Polizia per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’aggressione. L’aggressore è stato portato in Questura.
- Studente accoltellato in aula a La Spezia
- Aggredito da un ragazzo
- Indagini sull'aggressione
- La condanna del sindaco Peracchini
Studente accoltellato in aula a La Spezia
L’allarme è scattato attorno alle 11 di venerdì 16 gennaio, quando è stato richiesto l’intervento del 118 per l’aggressione avvenuta all’interno della scuola professionale a La Spezia.
Al loro arrivo i sanitari si sono trovati a far fronte all’emergenza, col 18enne apparso subito in condizioni gravissime.
Ferito ad addome e torace, il giovane ha infatti perso molto sangue ed è stato trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale Sant’Andrea.
Arrivato in struttura le condizioni gravi hanno suggerito al personale medico l’operazione, col giovane che è in prognosi riservata.
Aggredito da un ragazzo
La vittima, secondo quanto ricostruito da Il Secolo XIX, sarebbe stata aggredita da un altro studente, entrato in aula durante la pausa delle lezioni.
Tra i due ci sarebbe stato un diverbio, riferisce LaPresse, e durante un momento di libertà si sarebbe introdotto in aula ferendo il coetaneo.
Indagini sull’aggressione
Sul posto, oltre al personale medico, è giunta anche la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.
Gli inquirenti hanno ascoltato testimoni, studenti e personale della scuola per ricostruire il contesto dell’aggressione e il movente.
La condanna del sindaco Peracchini
Appresa la notizia, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini si è detto sconvolto per l’accaduto.
Il primo cittadino ha condannato con fermezza quanto successo, definendo l’episodio come “un dolore enorme per tutta la nostra comunità”. Manifestando vicinanza al giovane e alla sua famiglia, Peracchini si è detto speranzoso affinché il ragazzo si salvi.