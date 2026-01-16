Studente accoltellato durante la lezione alla scuola Chiodo di La Spezia, colpito da un altro ragazzo: è grave

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Uno studente di 18 anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravissime dopo essere stato accoltellato a scuola presso l’istituto professionale “Domenico Chiodo-Einaudi” di La Spezia. La vittima, secondo quanto ricostruito, sarebbe stata aggredita in aula da un altro studente del plesso dopo un diverbio. Il 18enne, ferito ad addome e torace, è stato trasportato d’urgenza in ambulanza alla shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea. In corso le indagini della Polizia per chiarire la dinamica e le responsabilità dell’aggressione. L’aggressore è stato portato in Questura.

Studente accoltellato in aula a La Spezia

L’allarme è scattato attorno alle 11 di venerdì 16 gennaio, quando è stato richiesto l’intervento del 118 per l’aggressione avvenuta all’interno della scuola professionale a La Spezia.

Al loro arrivo i sanitari si sono trovati a far fronte all’emergenza, col 18enne apparso subito in condizioni gravissime.

© 2026 OpenMapTiles | © 2026 OpenStreetMap | © 2026 TomTom | © 2026 ESA, Copernicus Sentinel | © 2026 IODL 2.0 | Tuttocittà

Ferito ad addome e torace, il giovane ha infatti perso molto sangue ed è stato trasferito con la massima urgenza presso l’ospedale Sant’Andrea.

Arrivato in struttura le condizioni gravi hanno suggerito al personale medico l’operazione, col giovane che è in prognosi riservata.

Aggredito da un ragazzo

La vittima, secondo quanto ricostruito da Il Secolo XIX, sarebbe stata aggredita da un altro studente, entrato in aula durante la pausa delle lezioni.

Tra i due ci sarebbe stato un diverbio, riferisce LaPresse, e durante un momento di libertà si sarebbe introdotto in aula ferendo il coetaneo.

Indagini sull’aggressione

Sul posto, oltre al personale medico, è giunta anche la Polizia di Stato che ha avviato le indagini per chiarire i contorni della vicenda.

Gli inquirenti hanno ascoltato testimoni, studenti e personale della scuola per ricostruire il contesto dell’aggressione e il movente.

La condanna del sindaco Peracchini

Appresa la notizia, il sindaco di La Spezia Pierluigi Peracchini si è detto sconvolto per l’accaduto.

Il primo cittadino ha condannato con fermezza quanto successo, definendo l’episodio come “un dolore enorme per tutta la nostra comunità”. Manifestando vicinanza al giovane e alla sua famiglia, Peracchini si è detto speranzoso affinché il ragazzo si salvi.