Eseguito un arresto nei pressi degli istituti scolastici di Passo Corese (Rieti). Un giovane studente è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio dopo essere stato trovato in possesso di sostanza stupefacente, mentre ulteriori controlli hanno portato al sequestro di oggetti atti ad offendere e di un tirapugni in metallo. L’operazione, svolta per prevenire e reprimere reati legati a droga e armi, è stata pianificata in risposta alle segnalazioni dei dirigenti scolastici.

Operazione straordinaria nei pressi delle scuole

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il servizio di controllo ha visto impegnati i militari della Stazione di Passo Corese, insieme ai colleghi di Collevecchio e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Poggio Mirteto. L’attività si è concentrata nei pressi degli istituti “Statista Aldo Moro” e “Lorenzo Rocci” di Passo Corese, con l’obiettivo di contrastare reati in materia di sostanze stupefacenti, armi e oggetti atti ad offendere.

Controlli su autobus e rinvenimento di droga

I controlli sono stati estesi anche alle principali linee di trasporto pubblico utilizzate dagli studenti pendolari dei comuni vicini. Durante una verifica a bordo di un autobus diretto alle scuole, i militari hanno scoperto della sostanza stupefacente, nello specifico hashish, nella disponibilità di uno studente minorenne. Il giovane aveva tentato di disfarsi della droga alla vista delle forze dell’ordine, ma è stato prontamente fermato.

Perquisizione domiciliare e sequestro di armi improprie

La successiva perquisizione presso l’abitazione del ragazzo ha permesso di rinvenire ulteriore sostanza stupefacente, insieme a materiale per il confezionamento e la pesatura. Sono stati inoltre trovati numerosi oggetti da taglio, tra cui coltelli e utensili potenzialmente offensivi. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro dai Carabinieri.

Arresto e provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria

Alla luce degli elementi raccolti, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile, trasferito presso il Centro di Prima Accoglienza di Roma. L’operazione si inserisce in un più ampio dispositivo di tutela della sicurezza degli studenti e della prevenzione di reati legati alla devianza giovanile.

Sequestro di tirapugni e uso di metal detector

Durante le attività di controllo, effettuate anche con l’ausilio di metal detector nei pressi della scuola “Aldo Moro”, i militari hanno rinvenuto e sequestrato un tirapugni in metallo. Questo ulteriore ritrovamento testimonia l’attenzione delle forze dell’ordine verso il contrasto al possesso di armi improprie tra i giovani.

I Carabinieri hanno sottolineato che continueranno a svolgere servizi analoghi su tutto il territorio, in stretto raccordo con le istituzioni scolastiche e le famiglie. L’intento è quello di rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati tra i più giovani, favorendo un ambiente scolastico sicuro e protetto.

