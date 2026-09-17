Studente di una scuola media di Rozzano sviene a scuola, un compagno l'ha preso per il collo: "Uno scherzo"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La scuola è appena ripresa e c’è già stato un primo episodio di violenza. A Rozzano, nell’Istituto Comprensivo Monte Amiata, sono dovuti intervenire i carabinieri. Il fatto sarebbe accaduto durante la lezione di arte e l’aggressione ha portato la vittima a perdere i sensi. Il dodicenne è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Paolo e fortunatamente non è in pericolo. Nella nota ufficiale si parla di “uno scherzo tra compagni”.

12enne sviene in classe

A Rozzano, nell’Istituto Comprensivo Monte Amiata, martedì scorso si è verificata un’aggressione. Viene definita così sui giornali locali, anche se una nota diffusa nelle ore seguenti dall’amministrazione comunale e dalla dirigenza scolastica parla invece di uno “scherzo“.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Da quanto si apprende un ragazzino di quasi 12 anni, coetaneo della vittima, avrebbe stretto le mani intorno al collo del compagno di classe durante la lezione di arte.

Questo “gioco” avrebbe portato la vittima a perdere i sensi. L’insegnante ha subito prestato soccorso al dodicenne, che è stato accompagnato in codice giallo all’ospedale San Paolo. Lo studente non è in pericolo.

Uno “scherzo tra compagni”

L’amministrazione comunale e la dirigenza scolastica non hanno parlato di aggressione, ma di uno scherzo tra compagni finito male. Vengono ricostruiti gli eventi della mattina, quando l’alunno di 12 anni “nel contesto di uno scherzo tra compagni” avrebbe afferrato il coetaneo da dietro, all’altezza del collo.

Secondo la nota, come riporta Il Giorno, la vittima si era piegata in avanti per raccogliere un oggetto caduto dal banco e, a causa del gesto improvviso del compagno di classe, ha perso l’equilibrio ed è caduto, sbattendo la testa contro il pavimento.

Nella nota, si legge ancora, sono intervenuti i docenti per prestare soccorso e accertarsi dello stato di salute dell’alunno. Nel documento ufficiale non si parla di svenimento o perdita dei sensi, ma del giovane “sempre cosciente e in buone condizioni”.

Il soccorso in ospedale

Contestualmente, la scuola ha contattato i genitori di entrambi i ragazzi. Questi, giunti sul posto, hanno ascoltato la testimonianza dei figli sull’accaduto.

A scopo precauzionale sono stati chiamati il personale sanitario e i carabinieri. Il ragazzo ferito è stato trasportato in ospedale per gli accertamenti e le sue condizioni sono risultate buone.

La scuola di Rozzano valuta la possibilità di adottare provvedimenti disciplinari ed educativi nei confronti del giovane responsabile del gesto, che in passato aveva già ricevuto un giorno di sospensione per aver aggredito un altro ragazzino.