Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Uno studente straniero di 36 anni è stato arrestato per minacce e resistenza a Pubblico Ufficiale dopo aver aggredito una guardia giurata presso la cittadella universitaria di Catania. L’uomo, incensurato e in Italia per motivi di studio, avrebbe preteso che il vigilantes gli consegnasse personalmente il cibo ordinato tramite delivery, arrivando a minacciare il vigilante e successivamente a opporsi con violenza all’intervento della Polizia. L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto per lui la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’intervento a Catania

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato presso la cittadella universitaria di Catania. Il protagonista della vicenda è uno studente straniero di 36 anni, incensurato, che si trova in Italia per motivi di studio.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe ordinato del cibo tramite un servizio di delivery e avrebbe richiesto alla guardia giurata in servizio di consegnargli personalmente il pasto direttamente nel suo alloggio.

La richiesta inusuale e la reazione della guardia giurata

Di fronte a questa richiesta, la guardia giurata ha spiegato allo studente che non poteva lasciare la propria postazione incustodita e che la consegna a domicilio non rientrava tra le sue mansioni.

La risposta dello studente, però, è stata tutt’altro che pacata: l’uomo avrebbe iniziato a urlare e a proferire minacce nei confronti del vigilante. In particolare, secondo la testimonianza raccolta dagli agenti intervenuti, lo studente avrebbe minacciato di investirlo con l’auto parcheggiata nelle vicinanze qualora non avesse esaudito la sua richiesta.

L’arrivo della Polizia e l’aggressione agli agenti

Allertata la Polizia, una pattuglia della squadra volanti è giunta rapidamente sul posto. Gli agenti hanno individuato il 36enne, che si è rifiutato di fornire i documenti e ha iniziato a inveire contro di loro.

La situazione è rapidamente degenerata: lo studente ha tentato di sottrarsi al controllo sferrando calci e pugni agli agenti, nel tentativo di divincolarsi e fuggire.

L’arresto e le accuse

Nonostante le difficoltà e le fasi concitate, i poliziotti sono riusciti a bloccare e arrestare l’uomo. Nei suoi confronti sono state contestate le accuse di resistenza a Pubblico Ufficiale, minacce e false generalità.

L’arrestato è stato condotto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa di essere giudicato per direttissima. La presunzione di innocenza resta valida fino a eventuale condanna definitiva.

Il Pubblico Ministero di turno presso il Tribunale di Catania è stato informato dei fatti. Dopo la convalida dell’arresto, il giudice ha applicato nei confronti dello studente la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria competente per territorio.

IPA