Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

“Prima di sottoporre nuovamente il mio corpo a uno sforzo così estremo, ho ritenuto doveroso concedergli un po’ di tregua”. Così scriveva su LinkedIn Alessandro Ingusci, lo studente di 58 anni trovato morto il 23 novembre all’Università La Sapienza di Roma. Sui social aveva tenuto un diario social quotidiano dello sciopero della fame, raccontando le proprie condizioni di salute, gli ostacoli burocratici per ottenere un alloggio e le richieste di aiuto rimaste inascoltate.

Cosa ha scritto sui social Alessandro Ingusci

“Dopo aver provato di tutto oggi inizio lo sciopero della fame. È arrivato il momento di far rispettare i miei diritti“. Così, con queste parole, Alessandro Ingusci aveva annunciato su LinkedIn l’inizio della protesta per ottenere un posto in uno studentato universitario. Iscritto al primo anno della Facoltà di Fisica della Sapienza, il 58enne viveva in una tenda all’interno della Città universitaria e rivendicava il diritto allo studio e le pari opportunità per gli studenti con disabilità.

Nei giorni successivi all’inizio dello sciopero della fame aveva raccontato attraverso i social il progressivo peggioramento delle proprie condizioni fisiche. “È seriamente dura, perché inizio ad accusare il colpo, comincio a sentire che il mio corpo ha bisogno di energie, ha bisogno di mangiare”, scriveva nel terzo giorno di protesta.

LinkedIn/Alessandro Ingusci

“Le gambe iniziano a farmi male, specialmente le cosce. Per non parlare poi delle braccia dove ogni muscolo mi duole. Ho qualche giramento di testa e mi sento davvero debole”.

Ingusci chiedeva ripetutamente ai propri contatti di coinvolgere gli organi di informazione, nella speranza che l’attenzione mediatica potesse contribuire a sbloccare la sua situazione. “Se tra voi ci sono amici giornalisti, o conoscete qualcuno che lavora in Tv, in radio, presso un giornale avvertiteli di questa situazione. Grazie per quanto potrete fare per me“.

L’invalidità civile e la richiesta di alloggio universitario

Nel quinto giorno dello sciopero della fame, Alessandro Ingusci aveva raccontato di aver ricevuto la visita degli operatori della Sala operativa sociale di Roma Capitale, già contattati in precedenza da lui stesso. Le soluzioni prospettate, tuttavia, non rispondevano a quelle che considerava le proprie necessità di studente con disabilità.

“Io ho il 50% di invalidità civile per via di un infarto che ho avuto nel 2014 dove mi hanno impiantato 3 stent. Ho bisogno di un posto dove vivere, studiare, lavare e mangiare. I dormitori del comune di Roma non offrono tutto ciò”.

Ingusci lamentava l’incompatibilità tra gli orari delle strutture di accoglienza e le esigenze della vita universitaria, oltre alle difficoltà legate alla distanza tra i dormitori, le mense e i servizi per l’igiene personale.

Nella sua tenda era arrivato anche il sacerdote dell’Università. Secondo quanto raccontato dal 58enne, la Garante degli studenti gli avrebbe prospettato la possibilità di trovare ospitalità presso la parrocchia, dove però non sarebbero state disponibili stanze o posti letto. “Sono al quinto giorno dello sciopero della fame e sto davvero una merda”.

La tregua dello sciopero della fame il 17 novembre

Una possibile svolta nella vicenda sembrava essere giunta martedì 17 novembre, nel sesto giorno di protesta. In mattinata Ingusci aveva raccontato di aver trascorso una notte particolarmente difficile, tra reflusso gastrico, brividi di freddo e capogiri.

Nelle ore successive aveva però ricevuto una comunicazione dall’Università riguardante un nuovo bando di DiSCo Lazio, l’ente regionale per il diritto allo studio, per l’assegnazione di posti letto e altre forme di sostegno. Il 58enne aveva chiesto alla Facoltà di assisterlo nella presentazione della domanda.

“Oggi ho ricevuto l’email che il dipartimento di disabilità era disposto e disponibile nel darmi una mano con questo bando. Cosi ho immediatamente sospeso lo sciopero della fame e domani mattina mi recherò presso il dipartimento di disabilità per iniziare la compilazione del bando”.

Lo studente aveva accolto positivamente la disponibilità manifestata dagli uffici universitari, pur sottolineando come la questione abitativa fosse ancora lontana dall’essere risolta. “Non è una vittoria, ma è un precedente a cui fare riferimento in un prossimo futuro”, aveva scritto. Dopo sei giorni aveva quindi ripreso ad alimentarsi, continuando a vivere nella tenda all’interno dell’ateneo.

La ripresa della protesta

L’ottimismo espresso nel post del 17 novembre aveva però lasciato spazio, nei due giorni successivi, a nuove contestazioni nei confronti dell’università. Il 19 novembre Alessandro Ingusci aveva spiegato di aver incontrato ulteriori difficoltà durante la procedura per partecipare al bando di assegnazione degli alloggi.

Come sottolineato da lui stesso, mancavano documenti indispensabili che non aveva potuto ottenere anche a causa dell’assenza di un domicilio, oltre alle traduzioni certificate della documentazione proveniente dall’estero. Il giorno successivo aveva elencato nel dettaglio le criticità riscontrate:

assenza di documenti esteri essenziali e relative traduzioni certificate;

insufficiente documentazione inserita nella domanda;

dichiarazione Iseeup non compilata;

mancanza dei certificati Aire, di residenza e altri atti.

L’Iseeup, ossia l’indicatore utilizzato per valutare la situazione economica degli studenti con redditi o patrimoni all’estero, rappresentava uno dei vincoli principali. Ingusci aveva spiegato di aver scritto alle autorità universitarie.

“Ho scritto al Preside della Facoltà di Fisica, al Garante degli Studenti e a tutti gli uffici coinvolti, incluso il Settore per le relazioni con studenti con disabilità e DSA della Sapienza. A fronte di una risposta che ritengo inaccettabile, ho replicato punto per punto. Ora attendo un loro nuovo riscontro”.

Il post del 20 novembre: “Uno sforzo così estremo”

Nell’aggiornamento pubblicato venerdì 20 novembre, Alessandro Ingusci aveva annunciato che avrebbe prolungato la sospensione dello sciopero della fame fino a lunedì 23, nella speranza di trovare una soluzione alla propria situazione.

“Purtroppo, i miei timori si sono rivelati fondati: quella tregua non ha portato ai risultati sperati”, scriveva. Lo studente era consapevole delle difficoltà fisiche incontrate durante la protesta e della necessità di recuperare le forze.

“Vengo già da sei giorni di sciopero della fame. Prima di sottoporre nuovamente il mio corpo a uno sforzo così estremo, ho ritenuto doveroso concedergli un po’ di tregua e nutrirmi adeguatamente per affrontare la prossima fase di questa protesta”.

Il giorno precedente aveva sottolineato anche l’incidenza delle condizioni meteorologiche sulla propria salute, dovendo continuare a dormire all’aperto. “La mia battaglia per la tutela dei diritti fondamentali come il diritto allo studio e le pari opportunità per uno studente con invalidità civile non si ferma. E da oggi si unisce a quella per riottenere la mia dignità“.

Il 23 novembre, giorno in cui aveva annunciato che avrebbe ripreso lo sciopero della fame, Ingusci è stato trovato senza vita nella sua tenda, nei pressi della statua della Minerva.

La posizione della Sapienza e di DiSCo Lazio

Dopo il ritrovamento del corpo, la rettrice uscente della Sapienza, Antonella Polimeni, ha espresso il cordoglio dell’ateneo e ha fatto sapere che gli uffici universitari avevano avuto ripetuti contatti con Ingusci.

Il presidente di DiSCo Lazio, Simone Foglio, ha invece spiegato che, secondo le verifiche effettuate dall’ente dopo una segnalazione della Sapienza, non risultava una partecipazione dello studente ai bandi per l’assegnazione di un alloggio o di una borsa di studio. Foglio ha inoltre riferito anche lo stanziamento di risorse per un contributo straordinario destinato agli studenti che non avevano rispettato le scadenze ordinarie a causa di gravi problemi personali o di salute.