Studente protesta con Valditara dopo la Maturità, la lettera di Pietro Marconcini: "Ho preso 83, mi metta 60"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Continuano le proteste degli studenti per le modalità della Maturità. Stavolta è il 19enne romano Pietro Marconcini a contestare l’esame, tirando direttamente in ballo il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, al quale ha scritto una lettera chiedendogli di abbassare il voto finale da 83 a 60, il minimo per essere promossi.

La protesta dello studente Pietro Marconcini

“Caro Ministro, mi chiamo Pietro Marconcini e sono uno studente di 19 anni che si è appena diplomato presso il Liceo Scientifico Plinio Seniore di Roma, con un voto di 83 centesimi”. Inizia così la lettera inviata da uno studente al Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara.

Il ragazzo, dopo aver sostenuto l’esame di Maturità, ha comunque deciso di unirsi alle proteste che molti suoi colleghi hanno portato avanti nelle ultime settimane contro il sistema di valutazione scolastico ancora in vigore in Italia.

ANSA Il ministro Valditara, che ha ricevuto la lettera di uno studente, Pietro Marconcini, che ha chiesto di farsi abbassare il voto della Maturità

“Ho deciso di scriverLe questa lettera a seguito di una lunga e profonda riflessione – continua poi Pietro Marconcini – iniziata dopo aver letto le notizie di quelle studentesse e di quegli studenti che, durante la prova orale del loro esame, hanno deciso di rimanere in silenzio in segno di protesta”.

La lettera dopo la Maturità

Nella sua lettera al ministro, il 19enne ha chiarito che “la scuola pubblica dovrebbe rappresentare a pieno i valori della nostra Costituzione e, in tal senso, penso che il dialogo e il confronto ne siano alla base”.

Proprio per questo, il ragazzo ammette di aver provato “profondo dispiacere” scoprendo che dal ministro è arrivata “una risposta che va nella direzione opposta, annunciando una riforma che costringerebbe a ripetere l’anno chi sceglierà di rimanere in silenzio durante il colloquio orale”.

Per Pietro la scuola non è più un “luogo di crescita”, ma un posto nel quale l’unico obiettivo è quello di “assegnarci voti in un clima, spesso e volentieri, di competizione tossica”, e per questo motivo “chiedo di ridurre il mio voto attribuito al termine dell’esame di stato a 60/100. Non riesco a riconoscermi in questo sistema scolastico”.

Le parole di Giuseppe Valditara

Parlando a Esperia Italia, il ministro Giuseppe Valditara ha detto che esistono “forme democratiche anche all’interno del mondo scolastico per far emergere le proprie problematiche: non a caso ho voluto valorizzare le consulte studentesche, con loro discutiamo e affrontiamo le problematiche che vengono dal mondo degli studenti”.

Il ministro ammette però di aver “sentito invece motivazioni su questo boicottaggio all’orale della maturità che francamente non mi convincono […] I ragazzi dicono: ‘siamo contro le valutazioni e la competizione’. Ma la vita è fatta di questo, ma poi con il 99,8% dei promossi, di cosa stiamo parlando?”.

“Le prove, le valutazioni, bisogna abituarsi ad affrontarle – ha poi concluso il ministro, confermando la sua idea, molto distante da quella dei ragazzi che protestano – quando si affronterà il capo, il collega al lavoro, l’università, se uno non si abitua ad affrontare questo percorso scolastico si rischia di non saper affrontare le grandi sfida a cui la vita chiama“.