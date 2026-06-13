Studente punta pistola finta alla tempia del professore a Mirandola, minacce in un video: "Dammi le sigarette"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Attimi di terrore all’istituto superiore Galileo Galilei di Mirandola, in provincia di Modena. Uno studente ha puntato una pistola, poi rivelatasi a pallini, alla tempia di un professore per farsi consegnare le sigarette. L’episodio risale al 21 maggio, durante una lezione in una classe, ma è stato reso noto soltanto ora ed è stato ripreso in un video pubblicato sul web. Mentre minacciava il docente con l’arma, il ragazzo urlava: “Dammi le sigarette o sparo”.

Prof minacciato con una pistola, cosa è successo

Come riferito dalla Gazzetta di Modena, il professore si trovava alla cattedra durante una normale lezione. All’improvviso un gruppo di studenti gli si è avvicinato alle spalle. Uno di loro ha impugnato una pistola a pallini, una riproduzione realistica di un’arma vera, puntandola alla tempia del docente.

Il ragazzo ha poi intimato all’insegnante di consegnargli le sue sigarette. Il docente, colto di sorpresa e spaventato, ha quindi consegnato il pacchetto agli studenti. Solo in un secondo momento, dopo essersi ripreso dallo shock, ha formalizzato l’accaduto con una nota sul registro di classe e informato la dirigenza scolastica.

Aggressione ripresa in un video

L’intera scena è stata ripresa in video col cellulare da alcuni studenti presenti in aula. Nel filmato si vede il prof sorpreso alle spalle e minacciato con la pistola a pallini.

La diffusione del video ha dato vita alla cosiddetta condivisione a catena, divenendo virale. Diventando così noto ai più. La scuola, per ora, mantiene il massimo riserbo sui provvedimenti disciplinari.

Non sono stati diffusi dettagli ufficiali sull’identità dello studente coinvolto né su eventuali sanzioni già adottate. Trattandosi di minori, la vicenda viene trattata ovviamente con particolare cautela.

La pistola era finta ma sembrava vera

Come stabilito, l’arma utilizzata dallo studente non era una pistola vera, ma una pistola a pallini. Si trattava però di una riproduzione molto realistica, difficile da distinguere nell’immediato, complice anche la concitazione.

Il caso ripropone l’annoso dibattito sulla violenza minorile e casi simili divenuti celebri, sulla facilità con cui vengono introdotti nelle scuole oggetti pericolosi o intimidatori e sulla necessità di intervenire tempestivamente quando episodi di questo tipo vengono segnalati.

La segnalazione del professore e il riserbo della scuola

Dopo l’episodio, il professore si è ricomposto e ha scelto di mettere tutto per iscritto sul registro elettronico della classe. Informando di conseguenza il dirigente scolastico.

Da parte dell’istituto Galileo Galilei di Mirandola non sono arrivate dichiarazioni dettagliate. La scuola ha scelto una linea di riserbo e al momento non risultano comunicazioni pubbliche sui provvedimenti disciplinari anche nei confronti di altri ragazzi presenti.

Cosa può succedere ora agli studenti coinvolti

Sul piano scolastico, la dirigenza potrà valutare eventuali sanzioni disciplinari nei confronti degli studenti coinvolti. Le misure possono andare dalla sospensione ad altri provvedimenti più gravi, fino all’esclusione dagli scrutini nei casi ritenuti più seri.

Resta da capire se la vicenda avrà anche conseguenze esterne alla scuola. Secondo le informazioni disponibili, l’episodio è giunto sulla scrivania dei dirigenti scolastici. Non sono però emersi dettagli ufficiali su eventuali denunce o interventi delle forze dell’ordine.

Nella stessa scuola boxe durante la ricreazione

L’episodio della pistola a pallini arriva a pochi giorni da un altro caso che aveva coinvolto lo stesso istituto. Al Galileo Galilei di Mirandola, infatti, alcuni studenti avevano organizzato un incontro di pugilato improvvisato durante la ricreazione, con tanto di guantoni, arbitro e spettatori.

Anche in quel caso la scena era stata filmata e il video era circolato tra chat e social, arrivando poi all’attenzione di genitori, docenti e dirigenza scolastica.

Secondo Il Resto del Carlino e altri quotidiani locali, i due studenti protagonisti dell’incontro sono stati sospesi per 15 giorni ed esclusi dagli scrutini finali, provvedimento che comporta di fatto la non ammissione all’anno successivo. Sospeso anche lo studente che avrebbe fatto da “arbitro”.