Studente uccide la compagna di classe a Nantes e accoltella altri tre ragazzi al liceo, fermato dalla polizia

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Terrore e sangue in un liceo privato di Nantes, città della Francia occidentale. Uno studente ha accoltellato e ucciso una sua compagna, ferendo poi altri tre ragazzi. Dopo l’aggressione, il personale di sorveglianza e i professori sono riusciti a immobilizzare il giovane. I drammatici fatti sono avvenuti nella scuola Notre-Dame-de-Toutes-Aides, durante la pausa pranzo. Come riferito dai media francesi, il responsabile dell’omicidio ha 15 anni ed era già stato protagonista di episodi aggressivi in passato.

Nantes, studente uccide compagna al liceo e chiede ai poliziotti di sparargli

Secondo le prime ricostruzioni, il 15enne aveva già compiuto azioni aggressive in precedenza, ma nei suoi confronti nessuno aveva mai sporto denuncia.

Dopo aver ucciso il compagno e dopo aver ferito altri tre studenti, ai poliziotti intervenuti sul posto avrebbe chiesto di sparargli, manifestando intenti suicidi.

Fonte foto: ANSA

Uno dei tre ragazzi feriti è in condizioni gravi

Uno dei tre ragazzi feriti è grave. Il giovane è stato dichiarato in stato di “emergenza assoluta”. L’episodio ha sconvolto la Francia. A Nantes è atteso l’arrivo del ministro dell’interno Bruno Retailleau.

Fonti di polizia hanno spiegato che il 15enne, identificato come J.P., ha fatto irruzione in due diverse classi del liceo.

Prima si è recato al secondo piano della scuola, scatenando la sua furia su una ragazza che è stata pugnalata a morte; poi ha raggiunto il primo piano, entrando in un’altra aula dove ha ferito gli altri tre studenti.

Imponente il dispiegamento di polizia presso l’istituto “Notre Dame de Toutes Aides”, che comprende due scuole elementari, una scuola media e una superiore.

Sul luogo della tragedia sono giunti il procuratore Antoine Leroy e il vice responsabile della sicurezza della città, Bassem Asseh.

L’omicida aveva scritto anche un manifesto intitolato “Azione immunitaria”

L’autore dell’aggressione avrebbe inoltre scritto in passato un manifesto intitolato “Azione immunitaria”. Il documento sarebbe stato inviato a tutti gli altri studenti della scuola.

Nel testo, il 15enne critica l’attuale sistema globale affermando che è distruttivo per l’umanità e il pianeta. Nello scritto viene anche evocato un “ecocidio globale”. Inoltre si parla di “violenza sistemica” e di “alienazione sociale”.