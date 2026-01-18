Studente ucciso a La Spezia, metal detector a scuola con il Pacchetto Sicurezza: l'idea del ministro Valditara

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Coltellate a scuola: gli ultimi casi riguardano lo studente di 19 anni ucciso a La Spezia, Abanoub Youssef, e un altro ragazzino ferito da un fendente a Sora, in provincia di Frosinone. Per il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara la misura è colma: intervistato a 4 di Sera Weekend, ha avanzato l’ipotesi di consentire l’installazione di metal detector negli istituti scolastici considerati più a rischio.

Metal detector a scuola

Le scuole più difficili d’Italia si avvicinano dunque al modello statunitense, dove i metal detector all’ingresso sono da tempo una realtà. Negli Usa il rischio è l’ennesimo mass shooting, le sparatorie anche con armi automatiche. In Italia fa paura la proliferazione di coltelli fra i giovanissimi.

“Quello che noi possiamo e dobbiamo fare, a mio avviso, in quelle scuole, diciamo, di maggior rischio, dove vi sono delle problematiche, è consentire al preside di installare, magari d’intesa con il prefetto, dei metal detector“.

Questa la posizione di Valditara, collegata al più ampio Pacchetto Sicurezza promosso dal Governo, dopo l’accoltellamento a La Spezia di Abanoub Youssef da parte di un compagno di scuola, Zouhair Atif.

Valditara e le armi a scuola

Quella annunciata da Valditara non sarà dunque un’azione diretta del Governo, che non collocherà di sua spontanea iniziativa i metal detector nelle scuole: l’esecutivo si limiterà a concedere la facoltà di scelta ai presidi. L’obiettivo dichiarato è “impedire radicalmente che i giovani usino le armi”.

Ma l’obiettivo è più ampio: “insistere molto sulla responsabilità, sulla maturità, su una scuola che ti aiuti ad affrontare i problemi, una scuola che ripristini il senso dell’autorità, il rispetto verso l’autorità, un altro dei valori che sono stati devastati negli ultimi 50 anni. Se noi non facciamo una vera e propria rivoluzione culturale rischiamo che il coltello non si porti più a scuola, ma comunque si porti altrove”.

Infine una stoccata alla sinistra: “Inviterei la sinistra ad abbandonare questi 50 anni di vecchi pregiudizi per cui è tutto repressione. Quindi il divieto è repressione, la sanzione è repressione. Abbiamo sentito dire per tanti anni ‘vietato vietare’. Il no era demonizzato, i doveri venivano marginalizzati. Una società che ci ha abituato a coltivare soltanto diritti“.

Intanto il padre di Zouhair Atif ha rivolto un pensiero ai familiari della vittima: “Io sono un padre e penso a quell’altro padre. Un padre come me. Chiedo scusa per tutto, chiedo scusa ai genitori, alle sorelle, ai parenti di quel ragazzo. Chiedo scusa e perdono a nome della nostra famiglia

Metal detector in provincia di Napoli

In realtà il tema dei metal detector a scuola non è nuovo e trova già applicazione in alcune realtà, in particolare a Napoli e in provincia, dove da tempo si sperimentano misure di prevenzione e repressione per contrastare la diffusione delle armi tra gli studenti.

Qui i controlli con metal detector e unità cinofile all’esterno delle scuole si affiancano ad attività di dialogo con studenti e famiglie e a programmi di sensibilizzazione.

Da undici mesi, come spiegato all’Ansa dal prefetto di Napoli Michele di Bari, è attivo un piano che prevede controlli negli orari di ingresso per evitare che si possa entrare a scuola con coltelli. Gli interventi hanno riguardato istituti di diverse zone e contesti socioeconomici, da Caivano a Ponticelli, da Materdei ai Colli Aminei, fino a Pollena Trocchia.