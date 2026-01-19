Studente ucciso in classe a La Spezia, Zouhair Atif pentito in carcere dopo l'omicidio di Aba: "Voglio morire"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Parla per la prima volta il ragazzo che ha accoltellato il coetaneo e compagno di scuola. Zouhair Atif ha detto di voler morire. Il 18enne, secondo il legale, ha un passato difficile, di abbandono e casi di autolesionismo. Serve una perizia psichiatrica. Il gip parla di aggressione brutale. La convalida del fermo passa per l‘accusa di omicidio con l’aggravante dei futili motivi, ma potrebbe essergli riconosciuta anche la premeditazione.

Le prime parole di Zouhair Atif

Arrivato al carcere della Spezia, durante l’interrogatorio di garanzia Zouhair Atif ha dichiarato di voler morire. Il ragazzo di 18 anni è accusato dell’omicidio del compagno di scuola Abanoub Youssef, avvenuto venerdì 16 gennaio all’istituto Einaudi Chiodo della Spezia.

A informare in merito alle sue parole è stato l’avvocato che lo segue, Cesare Baldini. Questo ha riportato parte delle sue dichiarazioni durante l’interrogatorio.

ANSA

Non solo “Voglio morire, preferisco stare qui che a casa”, ma anche “Sono dispiaciuto”, ripetuto più volte durante il racconto.

Cosa c’entra l’eutanasia?

Sempre secondo quanto riportato dall’avvocato Baldini, Atif gli avrebbe spiegato che era in possesso del coltello per difendersi. Dice proprio: “Avevo il coltello per difendermi, mi minacciavano”. L’avvocato spiega: “Ha detto di essersi sentito minacciato da questo ragazzo e nega assolutamente che ci siano stati altri episodi di minacce da parte sua con un coltello in passato”.

All’avvocato avrebbe anche detto di stare pensando all’eutanasia nelle ultime settimane e per questo voleva rivolgersi in Svizzera. Secondo il racconto ai cronisti, il legale avrebbe confermato che è una persona che si sente isolata, con poche amicizie e che in passato ha avuto episodi di autolesionismo. “Tutto lascia pensare che ci sia lo spazio per una perizia psichiatrica“, conclude.

L’avvocato ha spiegato che è una persona con un passato di grandi sofferenze, lasciata da sola in Marocco fino ai 15 anni, poi tornata prima del Covid e rientrata dopo la pandemia. Per questo, al momento, si dice d’accordo con l’accusa: il luogo più sicuro per il ragazzo è il carcere.

Di cosa è accusato

Intanto Atif rischia molti anni. L’accusa a suo carico, infatti, è quella di omicidio, con il pubblico ministero che ipotizza l’aggravante dei futili motivi.

Per il giudice potrebbe esserci anche un fattore in più, ovvero l’aggravante della premeditazione, visto che Zouhair ha portato il coltello a scuola. Potrebbe essere applicata in un secondo momento.

Il gip parla di “peculiare brutalità” e “allarmante disinvoltura”. Con queste parole ha disposto la custodia cautelare in carcere.