Studente ucciso in una scuola a La Spezia con un coltello, per Bruzzone "non ci salveremo coi metal detector"

Dopo la morte di Abanoud Youssef, lo studente di 18 anni ucciso con una coltellata a scuola a La Spezia, si è tornati a parlare della possibilità di introdurre i metal detector negli istituti scolastici italiani. Una proposta avanzata dal ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara che ha riacceso il dibattito sulla sicurezza nella scuole e sulla violenza minorile. Secondo la criminologa Roberta Bruzzone però serve altro, “non ci salveremo coi metal detector”. Perché alla base di questo e altri episodi di violenza simili c’è “l’idea distorta del possesso”, che si può combattere solo con una “educazione emotiva reale”.

Studente ucciso a scuola a La Spezia, Valditara incontra la famiglia

Una legge subito “prima che ci siano altre vittime”. Lo hanno chiesto, come riporta Ansa, il padre e lo zio di Abanoud Youssef, lo studente ucciso con una coltellata a scuola il 16 gennaio a La Spezia.

“La vittima non è una, le vittime sono cinque: tutta la famiglia, la mamma sta morendo di dolore”, hanno detto i familiari del giovane, che oggi hanno incontrato il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara.

“Ho voluto personalmente rassicurare i familiari della vittima che la giustizia farà il suo corso e che tutto quello che le istituzioni dovranno fare sarà fatto”, ha dichiarato il ministro dopo aver partecipato alla riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in prefettura.

“Favorire l’inclusione dei ragazzi più fragili – ha spiegato – è il primo elemento, poi c’è la necessità di difendere la comunità scolastica, studenti, docenti e personale Ata”.

Metal detector a scuola, la proposta del ministro

Valditara ha parlato dell’introduzione dei metal detector a scuola, che potranno essere usati, d’intesa con il prefetto, su richiesta degli istituti.

“Ne ho parlato con il collega Matteo Piantedosi e affronteremo tutto questo con uno schema organico”, ha aggiunto il ministro. “Le sperimentazioni sono state molto positive”.

Si pensa all’uso di metal detector mobili, le cosiddette “bacchette”: “Non si tratta di pensare a postazioni fisse, si tratta di pensare a delle misure che potrebbero essere non tutti i giorni, questo avrebbe un effetto fortemente dissuasivo”.

Bruzzone: “Non ci salveremo coi metal detector”

Secondo Roberta Bruzzone però i metal detector a scuola non sono la soluzione: “Non ci salveremo coi metal detector”, scrive sui social.

Perché alla base di questo e di altri casi di cronaca, come l’omicidio di Federica Torzullo, c’è solo “l’idea distorta del possesso“.

In tutti questi casi di violenza, spiega la nota psicologa e criminologa, c’è un unico schema, che è “culturale, educativo, valoriale”. E la presenza di un coltello a scuola è solo un’aggravante.

“È un chiaro segnale di escalation”, afferma Bruzzone. “Stiamo osservando una generazione che non tollera la frustrazione, neppure quella più banale”. E Quando il rifiuto non viene elaborato, si trasforma in agito violento”.

“Finché continueremo a confondere il controllo con l’amore, la gelosia con il legame, il possesso con l’identità, queste tragedie continueranno”, sottolinea.

Quindi serve prevenzione: “Educazione emotiva reale, limiti chiari, intercettazione precoce, responsabilità adulta”.