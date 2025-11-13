Studentessa 12enne morta a Marcianise, caduta a scuola dal secondo piano: ipotesi suicidio, trovato biglietto

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una studentessa di 12 anni è morta a Marcianise, in provincia di Caserta, dopo essere caduta dal secondo piano della sua scuola. Stando alla prima ricostruzione dei fatti la dodicenne, iscritta alla seconda media, avrebbe chiesto di andare in bagno. Poi il tragico volo. Per il momento, non sarebbe emersa la presenza di altri compagni al momento del fatto.

Studentessa mossa a Marcianise: cos’è successo a scuola

La tragedia è avvenuta nella mattinata di giovedì 13 novembre. In base alla prima ricostruzione dei fatti riportata dall’agenzia ANSA, potrebbe trattarsi di suicidio.

La studentessa di 12 anni, iscritta al secondo anno di una scuola media di Marcianise, avrebbe chiesto di andare in bagno prima di cadere dal secondo piano dell’istituto. Allo stato attuale, non sarebbe emersa la presenza di altri compagni al momento della caduta. L’allarme in classe è scattato per il protrarsi della sua assenza. Poi è stato scoperto il corpo.

La tragedia è avvenuta nella scuola media Calcara di Marcianise, in provincia di Caserta, in Campania, nella mattinata di giovedì 13 novembre.

Il bigliettino sul banco della studentessa: “Mi dispiace”

Il sito del quotidiano La Repubblica ha aggiunto un ulteriore dettaglio sulla tragedia di Marcianise che sembra consolidare l’ipotesi del suicidio. Sul banco della studentessa, stando a quanto appreso dagli inquirenti, sarebbe stato trovato un bigliettino con la scritta “Mi dispiace“.

La ragazza si sarebbe gettata dalle scale di emergenza della scuola media poco dopo l’inizio delle lezioni, facendo un volo da un’altezza di circa 10 metri. Trovata ferita sul selciato dell’istituto, la dodicenne è deceduta poi in ospedale, dopo essere stata soccorsa dal personale del 118.

Sul caso, che si è verificato nella scuola media “Calcara” di Marcianise poco dopo l’inizio delle lezioni, sta indagando la polizia.

L’altra tragedia all’asilo ad Arezzo

Nella giornata di mercoledì 12 novembre, si era verificata un’altra grave tragedia con protagonista un giovanissimo: in un asilo di Soci, frazione di Bibbiena, in provincia di Arezzo in Toscana, un bambino di appena 2 anni è morto soffocato durante l’attività all’aria aperta, dopo essere rimasto impigliato col giubbotto a un albero.

Su questo caso la Procura ha già avviato un’indagine per omicidio colposo.