Matilda Ferrari morta a 15 anni investita dal camion a Giustino in Trentino, aspettava il bus per la scuola

Dramma a Giustino, piccolo comune della Val Rendena in Trentino, dove una ragazza di appena 15 anni, Matilda Ferrari, è morta nella mattinata di lunedì 15 settembre. Erano circa le 7.15 quando, lungo la strada statale 239, la studentessa è stata travolta da un camion nei pressi della fermata dell’autobus. La promessa del pattinaggio su ghiaccio stava aspettando la corriera che l’avrebbe portata a scuola, quando il mezzo pesante l’ha colpita in circostanze ancora da chiarire.

Come riporta ANSA, i testimoni hanno immediatamente la chiamata al numero unico di emergenza.

Sul posto sono arrivate in pochi minuti due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Trento, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.

Nonostante i tentativi disperati dei sanitari, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi: la ragazza è deceduta sul posto.

Le indagini a Giustino in Trentino

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi lungo viale Dolomiti, la via principale che attraversa il paese, chiudendo temporaneamente il traffico.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato il camion a travolgere la giovane: tra le ipotesi, una manovra errata o una tragica fatalità, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.

Chi era Matilda Ferrari

Secondo quanto riferito da ANSA, la vittima era Matilda Ferrari, 15 anni compiuti a fine luglio.

Era molto conosciuta in val Rendena: atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, era una promettente pattinatrice su ghiaccio.

Il precedente, la morte di Julia Marie Gaiser

La tragedia di Giustino arriva a pochi giorni di distanza da un altro drammatico investimento. Giovedì 11 settembre, infatti, a Salisburgo, in Austria, ha perso la vita Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica altoatesina di 23 anni, travolta da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Originaria di Bressanone e promessa del pattinaggio di figura, la giovane stava attraversando un incrocio quando il mezzo pesante, svoltando a destra, l’ha colpita mortalmente.

Anche in quel caso i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla.

La notizia, diffusa il 13 settembre, ha gettato nello sconforto il mondo dello sport e la comunità altoatesina, già profondamente legata all’atleta che da alcuni anni viveva e si allenava in Austria.

I numeri tragici dei pedoni investiti dall’1 gennaio 2025

Come riferito dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, sono già 273 i pedoni morti investiti dall’1 gennaio 2025 in Italia:

166 maschi

107 femmine

Quasi la metà, 134, avevano più di 65 anni.

Questi i dati, mese su mese, fino ad agosto (248 pedoni uccisi, -24 rispetto al 2024. A settembre siamo – ad oggi – a 25, compresa la 15enne):

gennaio: 43

febbraio: 31

marzo: 32

aprile: 19

maggio: 22

giugno: 31

luglio: 35

agosto: 35

Le regioni in cui si muore di più sono:

Lazio: 42 (23 a Roma);

Lombardia: 39

Emilia-Romagna: 28

Sicilia: 25

Campania: 16

Lo scorso anno, da gennaio a dicembre 2024, i pedoni morti sulle strade italiane, secondo i dati Istat, sono stati 470.