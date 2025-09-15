Matilda Ferrari morta a 15 anni investita dal camion a Giustino in Trentino, aspettava il bus per la scuola
Tragedia a Giustino, in Trentino: studentessa di 15 anni muore investita da un camion mentre attendeva il bus per andare a scuola
Dramma a Giustino, piccolo comune della Val Rendena in Trentino, dove una ragazza di appena 15 anni, Matilda Ferrari, è morta nella mattinata di lunedì 15 settembre. Erano circa le 7.15 quando, lungo la strada statale 239, la studentessa è stata travolta da un camion nei pressi della fermata dell’autobus. La promessa del pattinaggio su ghiaccio stava aspettando la corriera che l’avrebbe portata a scuola, quando il mezzo pesante l’ha colpita in circostanze ancora da chiarire.
- Studentessa 15enne morta investita dal camion
- Le indagini a Giustino in Trentino
- Chi era Matilda Ferrari
- Il precedente, la morte di Julia Marie Gaiser
- I numeri tragici dei pedoni investiti dall'1 gennaio 2025
Studentessa 15enne morta investita dal camion
Come riporta ANSA, i testimoni hanno immediatamente la chiamata al numero unico di emergenza.
Sul posto sono arrivate in pochi minuti due ambulanze e l’elisoccorso decollato da Trento, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri.
Una ragazza di 15 anni è stata travolta da un camion a Giustino, in Trentino
Nonostante i tentativi disperati dei sanitari, le ferite riportate nell’impatto si sono rivelate troppo gravi: la ragazza è deceduta sul posto.
L’incidente è avvenuto alle 7.15: la ragazza era alla fermata dell’autobus ed è stata travolta da un camion.
Le indagini a Giustino in Trentino
La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.
I carabinieri hanno effettuato i rilievi lungo viale Dolomiti, la via principale che attraversa il paese, chiudendo temporaneamente il traffico.
Ancora da chiarire le cause che hanno portato il camion a travolgere la giovane: tra le ipotesi, una manovra errata o una tragica fatalità, ma al momento non vi sono conferme ufficiali.
Chi era Matilda Ferrari
Secondo quanto riferito da ANSA, la vittima era Matilda Ferrari, 15 anni compiuti a fine luglio.
Era molto conosciuta in val Rendena: atleta della Sporting Ghiaccio Pinzolo Artistico e Ritmico, era una promettente pattinatrice su ghiaccio.
Il precedente, la morte di Julia Marie Gaiser
La tragedia di Giustino arriva a pochi giorni di distanza da un altro drammatico investimento. Giovedì 11 settembre, infatti, a Salisburgo, in Austria, ha perso la vita Julia Marie Gaiser, pattinatrice artistica altoatesina di 23 anni, travolta da un camion mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.
Originaria di Bressanone e promessa del pattinaggio di figura, la giovane stava attraversando un incrocio quando il mezzo pesante, svoltando a destra, l’ha colpita mortalmente.
Anche in quel caso i soccorritori non hanno potuto fare nulla per salvarla.
La notizia, diffusa il 13 settembre, ha gettato nello sconforto il mondo dello sport e la comunità altoatesina, già profondamente legata all’atleta che da alcuni anni viveva e si allenava in Austria.
I numeri tragici dei pedoni investiti dall’1 gennaio 2025
Come riferito dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale, sono già 273 i pedoni morti investiti dall’1 gennaio 2025 in Italia:
- 166 maschi
- 107 femmine
Quasi la metà, 134, avevano più di 65 anni.
Questi i dati, mese su mese, fino ad agosto (248 pedoni uccisi, -24 rispetto al 2024. A settembre siamo – ad oggi – a 25, compresa la 15enne):
- gennaio: 43
- febbraio: 31
- marzo: 32
- aprile: 19
- maggio: 22
- giugno: 31
- luglio: 35
- agosto: 35
Le regioni in cui si muore di più sono:
- Lazio: 42 (23 a Roma);
- Lombardia: 39
- Emilia-Romagna: 28
- Sicilia: 25
- Campania: 16
Lo scorso anno, da gennaio a dicembre 2024, i pedoni morti sulle strade italiane, secondo i dati Istat, sono stati 470.