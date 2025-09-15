Matilda Ferrari morta investita dal camion a Giustino in Trentino, il dolore del sindaco: "Tragedia immane"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

“È una tragedia immane, che ci lascia senza parole”: con queste parole il sindaco di Giustino, Manuel Cosi, ha commentato la morte di Matilda Ferrari, la 15enne pattinatrice sul ghiaccio investita nella mattinata del 15 settembre da un camion lungo la strada statale 239 in Val Rendena. Un dolore che ha colpito l’intera comunità, sconvolta da una notizia che nessuno avrebbe mai voluto sentire.

Le parole del sindaco di Giustino in Trentino

Come riporta il Dolomiti, il sindaco ha espresso la sua vicinanza alla famiglia e la disperazione di fronte a un dramma che colpisce al cuore un paese di montagna, dove tutti si conoscono.

“Non si può uscire la mattina per andare a scuola e morire così. È terribile quanto è accaduto. Siamo basiti”, ha aggiunto.

IPA

La studentessa di Giustino è morta sul colpo: inutili i soccorsi del 118

Parole che restituiscono il senso di sgomento che in poche ore si è diffuso non soltanto a Giustino, ma in tutta la valle.

“In questi momenti – ha detto il primo cittadino – dobbiamo stringerci tutti attorno alla famiglia, che sta vivendo un dolore che nessuno dovrebbe provare“.

“La comunità di Giustino e la Val Rendena sono vicine a queste persone, con la speranza che possano trovare almeno un po’ di conforto nel nostro abbraccio”, ha concluso il sindaco.

Chi era Matilda Ferrari

La studentessa, promessa del pattinaggio su ghiaccio, frequentava le superiori a Tione e, come ogni giorno, stava aspettando la corriera per raggiungere le lezioni.

“Era una ragazza conosciuta da tutti, parte attiva della comunità – ha raccontato un’insegnante al Dolomiti –. La sua morte lascia un vuoto impossibile da colmare”.

Molti concittadini si sono radunati vicino al luogo dell’incidente, increduli per quanto accaduto a pochi passi dal centro abitato.

“Non ci sono parole, solo silenzio e dolore”, hanno commentato alcuni vicini di casa. In queste ore si moltiplicano i messaggi di cordoglio, mentre il Comune sta valutando l’ipotesi di proclamare il lutto cittadino.

La dinamica dell’incidente

Il dramma si è consumato poco dopo le 7.15, quando la ragazza è stata investita da un mezzo pesante mentre si trovava nei pressi della fermata dell’autobus, vicino al bivio che porta a Massimeno.

Immediato l’intervento dei sanitari con due ambulanze, dei vigili del fuoco di Giustino e dell’elisoccorso decollato da Trento.

Le ferite riportate dalla giovane, però, sono apparse da subito troppo gravi. Nonostante i tentativi di rianimazione, il medico d’urgenza non ha potuto far altro che constatare il decesso sul posto.