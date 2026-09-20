Studentessa accoltella professoressa in Brasile dopo una lite per i voti, il video dell'aggressione a scuola

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Una professoressa è stata accoltellata in una scuola in Brasile. La vicenda ricorda molto da vicino quanto accaduto nei giorni scorsi a Roma. Ad aggredire la docente è stata una studentessa scontenta per un voto ricevuto. La giovane è stata poi fermata e l’arma usata per l’aggressione recuperata. La docente è riuscita a scappare e se l’è cavata con alcuni punti di sutura.

Professoressa accoltellata in una scuola brasiliana

La scena, risalente allo scorso 11 settembre, è stata ripresa dalle telecamere di sorveglianza della scuola superiore Santos Peres, nello stato brasiliano del Pará. Il video mostra la giovane che, probabilmente dopo aver appreso il voto, estrae un grosso coltello e aggredisce la professoressa di matematica.

Betânia de Almeida, questo il nome della docente, prima prova a disarmare la studentessa e poi fugge dall’aula per cercare aiuto.

Il filmato dell’aggressione subita dalla professoressa

Nel momento dell’aggressione l’aula era completamente vuota. Nonostante la resistenza immediata tentata dalla docente, la studentessa è riuscita a portare a segno almeno un colpo. Dopo un secondo tentativo di accoltellamento, la professoressa riesce a scappare dall’aula per andare a chiedere aiuto.

Le immagini mostrano poi la studentessa che si sistema i capelli e lo zaino, getta il coltello in un cestino ed esce a sua volta dall’aula. Poco dopo la studentessa, che frequenta l’undicesimo grado di istruzione secondo le regole scolastiche brasiliane, è stata arrestata per aggressione.

La professoressa accoltellata è stata portata al Cameta Regional Hospital dove è stata medicata con alcuni punti di sutura e poi dimessa. La scuola ha condannato con fermezza l’accaduto.

Le similitudini con il caso della docente accoltellata a Roma

Il caso della professoressa accoltellata in Brasile ricorda molto da vicino quello della docente ferita, sempre con un coltello, nell’istituto comprensivo Giovanni Verga di Centocelle, a Roma.

Anche in questo caso, almeno secondo i primi riscontri investigativi, all’origine dell’aggressione avvenuta il 18 settembre ci sarebbero dei brutti voti. Il 13enne ha aggredito la professoressa di lettere Isabella Marsilio con un coltello, provocandole tre ferite al fianco.

La professoressa è miracolosamente scampata all’aggressione grazie anche all’aiuto di uno studente 13enne del Congo e se l’è cavata con una prognosi di 7 giorni. Gli inquirenti stanno cercando di capire se dietro il gesto del 13enne possa esserci qualcuno, online, che lo abbia istigato a compiere il gesto. In particolare, il focus è su un video di preparazione realizzato dal 13enne.