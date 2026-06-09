Studentessa in Erasmus a Milano denuncia violenza sessuale di gruppo dopo la discoteca, indagini in corso

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Una studentessa straniera che sta frequentando l’università a Milano nell’ambito del programma Erasmus ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori da una discoteca della città. La ragazza sarebbe stata trascinata da un gruppo di persone in una via secondaria e poi in un’auto, dove si sarebbe consumata la violenza. La polizia sta indagando per trovare i responsabili, che sarebbero quattro o cinque.

Violenza sessuale fuori da una discoteca a Milano

Una studentessa spagnola in Erasmus a Milano ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo fuori dalla discoteca The Beach, in via Corelli a Milano, poco lontano dal parco Forlanini, all’estrema periferia est della città.

La giovane sarebbe stata approcciata da un uomo in discoteca, che l’avrebbe poi trascinata prima in una via secondaria, e poi all’interno di un’auto.

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Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, lì sarebbero arrivati anche alcuni amici dell’uomo, tre o quattro persone, che avrebbero stuprato la giovane.

I soccorsi alla studentessa vittima della violenza

Dopo la violenza, la studentessa sarebbe andata in ospedale prendendo un taxi, accompagnata da un’amica. Le ragazze si sono dirette alla clinica Mangiagalli, specializzata nel trattare casi di violenza sessuale.

I medici hanno accertato gli abusi e hanno preso in cura la ragazza, in stato di choc. Dopo essersi ripresa, la giovane si sarebbe recata in questura per denunciare quanto accaduto.

Le indagini della polizia

Dal racconto della ragazza la polizia ha avviato un’indagine per individuare i responsabili della violenza sessuale. Le autorità starebbero cercando quattro o cinque ragazzi che si trovavano in discoteca la sera della violenza.

I fatti risalgono però alla notte tra il 22 e il 23 maggio scorsi, e al momento la polizia di Milano non ha comunicato nessuno sviluppo sulle indagini.

Gli investigatori hanno aperto un’indagine a carico di ignoti seguendo la legge che ha stabilito il cosiddetto “codice rosso“, con le procedure da seguire in caso di denuncia per violenza sessuale.

Dopo aver fornito tutti i particolari necessari alla polizia, la vittima è rientrata in Spagna dalla propria famiglia.